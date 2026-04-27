CANLI BORSA
Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum...

Küresel piyasalar, İran’ın ABD’ye Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir teklif sunduğu yönündeki haberlerle rahat bir nefes aldı. Bu gelişme petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlarken, Asya borsalarında güçlü bir toparlanma görüldü.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 08:49

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine dair beklentiler, hafta sonunda ABD hisse senetlerini rekor seviyelere taşıdı. Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Pakistan'da görüşmeler yapabileceğine dair beklentiler piyasalarda iyimserliği artırdı. Ayrıca Intel'in güçlü beklentileri ve Jerome Powell hakkındaki soruşturmanın kapanması da yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle S&P 500 yaklaşık %1 artarak 2024'ten bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini yakalarken, Nasdaq 100 haftanın son işlem gününde %2'ye yakın değer kazandı.

Yeni haftanın ilk gününde ise diplomatik süreçteki belirsizlikler dikkat çekti. Trump'ın planlanan temaslardan geri adım atması ve İran'ın baskı altında müzakereyi reddetmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Ancak İran'ın yeni bir teklif sunduğuna dair haberler, yükselişi sınırladı. Brent petrolü, gün içinde %2,5'e varan artışın ardından kazançlarını %1'e çekerek varil başına 106,50 dolar seviyesine geriledi.

Küresel hisse senedi piyasalarında ise pozitif görünüm devam etti. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya tarafında güçlü yükselişler öne çıktı. MSCI Asia Pacific Index %1,7 artarken, gelişmekte olan piyasa endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Bölgede teknoloji hisseleri dikkat çekti. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hisseleri %6 yükselerek tarihi zirvesini görürken, çip sektörü genelinde de güçlü performans izlendi. Asya teknoloji hisseleri endeksi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlara göre piyasalar, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma ihtimaline karşı duyarlı kalmayı sürdürüyor. JB Drax Honore Asya Pasifik baş stratejisti Sean Keane, yatırımcıların bu tür haberlerden destek bulduğunu ancak tepkilerin zamanla zayıflayabileceğini belirterek, hisse piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmek için genellikle sınırlı bir iyimserliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.409,0700 Değişim 196,78 Son veri saati:
Düşük 14212,29 Yüksek 14409,07
Açılış
45,039 Değişim 0,0386 Son veri saati:
Düşük 44,9991 Yüksek 45,0377
Açılış
52,9929 Değişim 0,1488 Son veri saati:
Düşük 52,7236 Yüksek 52,8724
Açılış
6.822,8910 Değişim 85,928 Son veri saati:
Düşük 6762,353 Yüksek 6848,281
Açılış
109,7847 Değişim 2,6873 Son veri saati:
Düşük 108,2209 Yüksek 110,9082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler