Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum...

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine dair beklentiler, hafta sonunda ABD hisse senetlerini rekor seviyelere taşıdı. Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Pakistan'da görüşmeler yapabileceğine dair beklentiler piyasalarda iyimserliği artırdı. Ayrıca Intel'in güçlü beklentileri ve Jerome Powell hakkındaki soruşturmanın kapanması da yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle S&P 500 yaklaşık %1 artarak 2024'ten bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini yakalarken, Nasdaq 100 haftanın son işlem gününde %2'ye yakın değer kazandı.

Yeni haftanın ilk gününde ise diplomatik süreçteki belirsizlikler dikkat çekti. Trump'ın planlanan temaslardan geri adım atması ve İran'ın baskı altında müzakereyi reddetmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Ancak İran'ın yeni bir teklif sunduğuna dair haberler, yükselişi sınırladı. Brent petrolü, gün içinde %2,5'e varan artışın ardından kazançlarını %1'e çekerek varil başına 106,50 dolar seviyesine geriledi.

Küresel hisse senedi piyasalarında ise pozitif görünüm devam etti. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri yatay seyrederken, Asya tarafında güçlü yükselişler öne çıktı. MSCI Asia Pacific Index %1,7 artarken, gelişmekte olan piyasa endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Bölgede teknoloji hisseleri dikkat çekti. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hisseleri %6 yükselerek tarihi zirvesini görürken, çip sektörü genelinde de güçlü performans izlendi. Asya teknoloji hisseleri endeksi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Uzmanlara göre piyasalar, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma ihtimaline karşı duyarlı kalmayı sürdürüyor. JB Drax Honore Asya Pasifik baş stratejisti Sean Keane, yatırımcıların bu tür haberlerden destek bulduğunu ancak tepkilerin zamanla zayıflayabileceğini belirterek, hisse piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürmek için genellikle sınırlı bir iyimserliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.