CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi Stephen Miran'da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor?

Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor?

Fed Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, daha önce savunduğu agresif faiz indirim beklentilerini küresel gelişmelerin etkisiyle aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2026 15:43

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, faiz indirimlerine yönelik önceki güçlü beklentisini yeniden gözden geçiriyor. Daha önce daha agresif indirim çağrılarıyla öne çıkan Miran'ın, son küresel gelişmeler sonrası daha temkinli bir duruşa yöneldiği değerlendiriliyor.

TRUMP ETKİSİ VE FED'DE YENİ DENGE ARAYIŞI

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Fed Yönetim Kurulu'na atanan Miran, geçmişte Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığı görevini yürütmüştü. Göreve geldiği ilk dönemde faiz indirimlerine açık bir yaklaşım sergileyen Miran, bu yıl içinde birden fazla indirim beklentisini dile getirmişti.

BEKLENTİLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR

Miran yılın başında 2026 için altı faiz indirimi öngörürken, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında bu tahmini dörde indirdi. Son açıklamalarında ise üç veya dört indirim arasında bir senaryoya açık olduğunu belirterek net bir karar vermediğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ VE PETROL ETKİSİ

Faiz beklentilerindeki değişimde küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, petrol arzını sınırlayarak fiyatları yukarı taşıdı. Çatışmaların ardından petrolün varil fiyatı zaman zaman 100 doların üzerine çıktı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRIYOR

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrudan çekirdek enflasyon hesaplamalarına dahil edilmese de, üretim ve lojistik maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerine yansıyor. Bu durum Fed'in para politikası kararlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

PİYASALARDA ŞAHİN BEKLENTİ GÜÇLENİYOR

Piyasa fiyatlamaları, Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitmeyebileceği yönünde güçlü bir sinyal veriyor. Vadeli işlemler, 2027'ye kadar faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ekonomik göstergeler ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak Fed'in politika yönü değişebilir. Ancak mevcut tablo, enflasyon baskılarının kalıcı olabileceği ve faiz indirimlerinin ertelenebileceği bir döneme işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.335,4900 Değişim 254,90 Son veri saati:
Düşük 14243,57 Yüksek 14498,47
Açılış
44,9304 Değişim 0,0455 Son veri saati:
Düşük 44,8866 Yüksek 44,9321
Açılış
52,6696 Değişim 0,1571 Son veri saati:
Düşük 52,5826 Yüksek 52,7397
Açılış
6.834,4140 Değişim 99,612 Son veri saati:
Düşük 6766,662 Yüksek 6866,274
Açılış
110,8235 Değişim 6,0153 Son veri saati:
Düşük 107,2607 Yüksek 113,276
Açılış
BİST En Aktif Hisseler