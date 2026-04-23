Fed üyesi Stephen Miran’da dönüş sinyali: Faiz indirimlerinde geri adım mı geliyor?

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, faiz indirimlerine yönelik önceki güçlü beklentisini yeniden gözden geçiriyor. Daha önce daha agresif indirim çağrılarıyla öne çıkan Miran'ın, son küresel gelişmeler sonrası daha temkinli bir duruşa yöneldiği değerlendiriliyor.

TRUMP ETKİSİ VE FED'DE YENİ DENGE ARAYIŞI

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Fed Yönetim Kurulu'na atanan Miran, geçmişte Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığı görevini yürütmüştü. Göreve geldiği ilk dönemde faiz indirimlerine açık bir yaklaşım sergileyen Miran, bu yıl içinde birden fazla indirim beklentisini dile getirmişti.

BEKLENTİLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR

Miran yılın başında 2026 için altı faiz indirimi öngörürken, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında bu tahmini dörde indirdi. Son açıklamalarında ise üç veya dört indirim arasında bir senaryoya açık olduğunu belirterek net bir karar vermediğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ VE PETROL ETKİSİ

Faiz beklentilerindeki değişimde küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, petrol arzını sınırlayarak fiyatları yukarı taşıdı. Çatışmaların ardından petrolün varil fiyatı zaman zaman 100 doların üzerine çıktı.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI ARTIRIYOR

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar doğrudan çekirdek enflasyon hesaplamalarına dahil edilmese de, üretim ve lojistik maliyetleri üzerinden genel fiyat seviyelerine yansıyor. Bu durum Fed'in para politikası kararlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

PİYASALARDA ŞAHİN BEKLENTİ GÜÇLENİYOR

Piyasa fiyatlamaları, Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitmeyebileceği yönünde güçlü bir sinyal veriyor. Vadeli işlemler, 2027'ye kadar faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğuna işaret ediyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ekonomik göstergeler ve iş gücü piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak Fed'in politika yönü değişebilir. Ancak mevcut tablo, enflasyon baskılarının kalıcı olabileceği ve faiz indirimlerinin ertelenebileceği bir döneme işaret ediyor.