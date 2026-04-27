Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, sanayi şirketlerinin kârları Mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 arttı. Bu oran, Eylül ayından bu yana görülen en yüksek artış olurken, yılın ilk iki ayındaki yüzde 15,2'lik yükselişi de aşmış oldu.

Yılın ilk çeyreğinde toplam sanayi kârları yüzde 15,5 oranında artış gösterdi. Pandemi kaynaklı 2021 yılı sıçraması hariç tutulduğunda bu oran, 2017'den bu yana en güçlü yıl başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Yu Weining, kârlardaki artış hızlanmasının özellikle ekipman imalatı ve yüksek teknoloji üretim sektörlerinden kaynaklandığını ifade etti. Bu alanlarda ilk çeyrekte kârlar sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 47,4 oranında yükseldi.

Öte yandan yapay zekâ ve yarı iletken sektörlerinde yaşanan hızlı büyüme, yılın ilk üç ayında birçok alt sektörde dikkat çekici kâr artışlarını beraberinde getirdi.