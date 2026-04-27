Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı

Yayımlanan raporda, son dönemdeki satış artışının kısmen okul bölgelerine yakın ve düşük fiyatlı konutlara yönelik birikmiş talebin çözülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ekonomistler, bu birikmiş talebin zamanla azalabileceğini, ancak düşük baz etkisinin yılın ikinci yarısında satışları desteklemeye devam edebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, satışlardaki toparlanmaya rağmen konut yatırımlarında sert bir daralma beklentisi dikkat çekiyor. Birinci çeyrekte konut yatırımlarında yaşanan %11,2'lik düşüşün, Barclays'in 2026 yılı için öngördüğü %11'lik daralma tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu vurgulandı.

Genel görünümde, satış tarafında sınırlı bir iyileşme sinyali olsa da, yatırım tarafındaki zayıflığın Çin konut piyasasında toparlanmanın henüz kalıcı olmadığını gösterdiği ifade ediliyor.