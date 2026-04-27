Barclays: Çin konut piyasasında dip sinyalleri var ama erken değerlendirme yapılmamalı

Barclays Research ekonomistleri, Çin’in büyük şehirlerindeki konut satışlarında bazı toparlanma işaretleri görülse de, konut piyasasında dip seviyeye ulaşıldığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 11:01

Yayımlanan raporda, son dönemdeki satış artışının kısmen okul bölgelerine yakın ve düşük fiyatlı konutlara yönelik birikmiş talebin çözülmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Ekonomistler, bu birikmiş talebin zamanla azalabileceğini, ancak düşük baz etkisinin yılın ikinci yarısında satışları desteklemeye devam edebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, satışlardaki toparlanmaya rağmen konut yatırımlarında sert bir daralma beklentisi dikkat çekiyor. Birinci çeyrekte konut yatırımlarında yaşanan %11,2'lik düşüşün, Barclays'in 2026 yılı için öngördüğü %11'lik daralma tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu vurgulandı.

Genel görünümde, satış tarafında sınırlı bir iyileşme sinyali olsa da, yatırım tarafındaki zayıflığın Çin konut piyasasında toparlanmanın henüz kalıcı olmadığını gösterdiği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi 25 Nisan 2026 10:51
S&P Almanya’nın kredi notunu açıkladı S&P Almanya'nın kredi notunu açıkladı 25 Nisan 2026 10:47
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı 25 Nisan 2026 10:33
Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak 25 Nisan 2026 08:52
Yakıt krizi gündemde: ABD’de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor Yakıt krizi gündemde: ABD'de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor 24 Nisan 2026 15:07
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! 24 Nisan 2026 14:22
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi 24 Nisan 2026 13:45
Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek Lufthansa’dan yakıt krizi kararı: 20 bin kısa mesafeli uçuş iptal edilecek 24 Nisan 2026 13:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Nisan 2026 13:37
Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor Japonya, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle 20 günlük petrol rezervini piyasaya sürüyor 24 Nisan 2026 13:32
UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek UEA: Küresel gaz piyasasındaki sıkıntı önümüzdeki yıllarda da hissedilecek 24 Nisan 2026 13:25
Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor Enerji maliyetleri Almanya’nın toparlanma sürecini zorluyor 24 Nisan 2026 11:35
