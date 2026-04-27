Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'da tüketici güveni geriledi

Almanya'da tüketici güveni geriledi

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, Orta Doğu'daki gerilim ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayıs ayında eksi 33,3 puana gerileyerek Şubat 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 12:22

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, mayıs ayı için öngörülen endeks değeri, nisan ayına kıyasla 5,2 puan azalarak eksi 33,3 puana geriledi. Bu seviye, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

GELİR BEKLENTİLERİ AZALDI

Gelir beklentisi endeksi, enflasyondaki artışla birlikte nisanda 18,1 puan daha düşerek eksi 24,4 puana geriledi. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 3,5 puanlık azalışla eksi 14,4 seviyesine indi.

İran'daki gerilimin enerji maliyetlerine yansımasıyla Almanya'da mart ayı enflasyonu yüzde 1,9'dan yüzde 2,7'ye yükseldi. Bu durum, ekonomik beklenti göstergesinin 6,8 puanlık düşüşle eksi 13,7'ye gerilemesine ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Nisan 2022 dönemindeki seviyelere dönülmesine neden oldu.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede mayıs ayı tüketici güveninin bir önceki aya göre çok daha sert bir düşüş yaşadığına dikkati çekerek, "Bu, Şubat 2023'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye. Artan enflasyon nedeniyle gelir beklentileri zayıflıyor. Bu bağlamda insanlar, büyük çaplı harcamalar yapmak için mevcut dönemin uygun olmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİSİ

Öte yandan, Orta Doğu'daki savaşın etkileri sadece tüketicilerle sınırlı kalmadı.

Alman şirketlerinin yöneticileri arasında da belirsizlik zirve yaptı. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yaklaşık 9 bin yöneticiyle yapılan anket, Ifo İş Ortamı Endeksi'nin nisan ayında 1,9 puan düşerek 84,4 puana gerilediğini gösterdi. Bu veri, ekonominin Kovid-19 salgınının etkisinde olduğu Mayıs 2020'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Analistler, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve küresel enerji arzındaki belirsizliklerin Alman ekonomisindeki toparlanma umutlarını gölgelediğini belirtiyor. Analistler, hükümetin alacağı önlemlerin yetersiz kalması ve çatışmaların uzaması durumunda, Alman ekonomisindeki toparlanma çabalarının ciddi bir darbe alabileceği uyarısında bulunuyor.

Altın Fiyatları
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüş Fiyatları
