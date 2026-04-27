Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 10:14

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kazanarak 14.409,07 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 37,22 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.446,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,68 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,84 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen, İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu İran'la müzakere yapmak üzere İslamabad'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı. Pakistan'a gitmeye hazırlanan ekipte Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner bulunuyordu.

Son olarak ABD basınında çıkan haberlere göre, İran'ın müzakerelerdeki çıkmazı açmak için Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve savaşı sona erdirmeyi, nükleer müzakereleri ise daha sonraki bir aşamaya ertelemeyi önerdiği bildirildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından müzakere sürecine yönelik iyimserliklerle küresel risk iştahında toparlanmalar öne çıkarken, hafta sonu sürece ilişkin artan endişeler bir nebze de olsun yatıştı.

Bu hafta Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

