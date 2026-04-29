AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimizin kabul etmesi gereken zor bir gerçek var: Bu çatışmanın etkileri aylar değil, yıllar boyunca hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

Savaşın etkileri Avrupa ekonomisinde özellikle enerji alanında kendini gösterirken, İran'ın ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini etkilemesi durumun daha da ağırlaşabileceği endişesini artırıyor. Kıta genelinde yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları baskı oluştururken, jet yakıtı ve gübre gibi temel ürünlerde de arz sıkıntısı yaşanabileceği konuşuluyor.

Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin fosil yakıt ithalatı için yaklaşık 27 milyar euro ek maliyet üstlendiğini açıkladı. Bruegel adlı düşünce kuruluşu ise Avrupa ülkelerinin artan enerji fiyatlarına karşı tüketici ve işletmeleri korumak amacıyla 10 milyar euroyu aşan destek paketi oluşturduğunu tahmin ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu enerji krizine yönelik ilk önlem paketini gündeme getirirken, AB liderleri ise Cuma günü düzenlenen zirvede daha kapsamlı adımlar atılması gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşadı. Bazı ülkeler aşamalı bir stratejiyi savunurken, bazı liderler daha güçlü ve geniş kapsamlı bir müdahale talep ediyor.