CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir

AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa'da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir

Avrupa Birliği, İran merkezli savaşın ABD-İsrail hattındaki gerilimlerle birlikte Avrupa üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. AB, kıtanın bu çatışmanın sonuçlarıyla önümüzdeki yıllar boyunca mücadele etmek zorunda kalabileceğini ve enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede düşmesinin zor olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 11:31

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Hepimizin kabul etmesi gereken zor bir gerçek var: Bu çatışmanın etkileri aylar değil, yıllar boyunca hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

Savaşın etkileri Avrupa ekonomisinde özellikle enerji alanında kendini gösterirken, İran'ın ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini etkilemesi durumun daha da ağırlaşabileceği endişesini artırıyor. Kıta genelinde yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları baskı oluştururken, jet yakıtı ve gübre gibi temel ürünlerde de arz sıkıntısı yaşanabileceği konuşuluyor.

Von der Leyen, savaşın başlamasından bu yana AB'nin fosil yakıt ithalatı için yaklaşık 27 milyar euro ek maliyet üstlendiğini açıkladı. Bruegel adlı düşünce kuruluşu ise Avrupa ülkelerinin artan enerji fiyatlarına karşı tüketici ve işletmeleri korumak amacıyla 10 milyar euroyu aşan destek paketi oluşturduğunu tahmin ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu enerji krizine yönelik ilk önlem paketini gündeme getirirken, AB liderleri ise Cuma günü düzenlenen zirvede daha kapsamlı adımlar atılması gerektiği konusunda görüş ayrılığı yaşadı. Bazı ülkeler aşamalı bir stratejiyi savunurken, bazı liderler daha güçlü ve geniş kapsamlı bir müdahale talep ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.421,8600 Değişim 98,84 Son veri saati:
Düşük 14371,03 Yüksek 14469,87
Açılış
45,0764 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 45,0436 Yüksek 45,0738
Açılış
52,9279 Değişim 0,1867 Son veri saati:
Düşük 52,8109 Yüksek 52,9976
Açılış
6.628,6420 Değişim 75,625 Son veri saati:
Düşük 6604,372 Yüksek 6679,997
Açılış
105,6026 Değişim 2,1121 Son veri saati:
Düşük 105,0961 Yüksek 107,2082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler