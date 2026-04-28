CANLI BORSA
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'daki gerilimde henüz uzlaşı olmamasının etkisiyle Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 10:02

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Önde gelen ekonomiler ile bunların merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Asya tarafında da yatırımcıların risk almaktan kaçınmasıyla Güney Kore hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

BOJ POLİTİKA FAİZİNİ SABİT BIRAKTI

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağında yer alırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için acil durum tedbirleri gerekmediğini bildirdi.

KOSPİ ENDEKSİ REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bölgede teknoloji ve finans şirketlerindeki primler düşüşlerin daha sınırlı olmasında etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürüyor.

ABD'de bilançolarını açıklayacak teknoloji şirketlerinin finansal raporlarından alınacak talep ve ihtiyaç sinyallerine ilişkin iyimserlikler bölgedeki teknolojik ürün ihracatçısı şirketlere olan ilginin canlı kalmasında etkili oluyor.

Özellikle Güney Kore ve Japonya, ABD'li şirketler için stratejik partnerlik açısından öne çıkan ülkeler olurken, devam eden büyük miktarlardaki iş ortaklıkları nedeniyle kurumsal gelişmeler bölge endekslerini de etkiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 59.900 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.641 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.076 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 25.652 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 77.065 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.594,0100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14594,01 Yüksek 14594,01
Açılış
45,0585 Değişim 0,9024 Son veri saati:
Düşük 44,1508 Yüksek 45,0532
Açılış
52,7031 Değişim 0,1687 Son veri saati:
Düşük 52,6886 Yüksek 52,8573
Açılış
6.704,5840 Değişim 160,365 Son veri saati:
Düşük 6647,253 Yüksek 6807,618
Açılış
105,8436 Değişim 4,7076 Son veri saati:
Düşük 105,6086 Yüksek 110,3162
Açılış
BİST En Aktif Hisseler