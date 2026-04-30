Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 14.284,04 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 10:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 27,16 puan ve yüzde 0,19 azalışa 14.284,04 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'in faiz kararında üyeler arasında düşük faiz oranlarına yönelik muhalefetin artması, Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesi ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde çıkmaza girilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini açıkladı.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasa açısından yalnızca enerji maliyetleri üzerinden değil, enflasyon beklentileri, tahvil faizleri ve merkez bankalarının faiz indirim patikası üzerinden de risk oluşturuyor.

Analistler, yurt içinde dış ticaret dengesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri 29 Nisan 2026 14:55
Rusya’dan kritik açıklama: OPEC+’tan ayrılacak mı? Rusya'dan kritik açıklama: OPEC+'tan ayrılacak mı? 29 Nisan 2026 14:49
Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü 29 Nisan 2026 14:48
İsveç’ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir İsveç'ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir 29 Nisan 2026 14:45
AB’den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı AB'den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı 29 Nisan 2026 14:44
Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü 29 Nisan 2026 14:09
Avrupa Parlamentosu, von der Leyen’in politikalarını eleştirdi Avrupa Parlamentosu, von der Leyen'in politikalarını eleştirdi 29 Nisan 2026 13:55
Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? 29 Nisan 2026 13:50
Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor 29 Nisan 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Nisan 2026 13:17
Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! 29 Nisan 2026 12:14
Tahıl piyasasında yön değişti: ABD’de buğday yükselişe geçti Tahıl piyasasında yön değişti: ABD'de buğday yükselişe geçti 29 Nisan 2026 11:59
