Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı

Fransa ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklenen büyümeyi gösteremedi ve bir önceki çeyreğe kıyasla yatay seyretti. Fransa İstatistik Ajansı’nın açıkladığı verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), zayıf iç talep ve dış ticaretteki gerileme nedeniyle 2025’in son çeyreğiyle aynı seviyede kaldı. Ekonomistler ise çeyreklik bazda yüzde 0,2’lik bir büyüme öngörüyordu.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 11:02

Yıllık bazda ise ekonomi yüzde 1,1 büyüme kaydetti; bu oran beklentilerin altında kaldı. Piyasa tahmini yüzde 1,3 seviyesindeyken, önceki çeyrekte de yıllık büyüme yine yüzde 1,3 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomik durgunlukta özellikle hanehalkı ve yatırım tarafındaki zayıflık dikkat çekti. Tüketici harcamaları yüzde 0,1 azalırken, hanehalkı yatırımları yüzde 0,7 geriledi. İşletme yatırımları da önceki dönemdeki durgunluğun ardından yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Net ticaret tarafında ise ihracattaki yüzde 3,8'lik düşüş, GSYH'ye 0,7 puanlık negatif katkı yaptı. Bu tablo, ekonominin özellikle dış talep ve iç tüketim açısından baskı altında olduğunu ortaya koydu.

Orta Doğu'daki gerilimlerin etkileri ve artan enerji maliyetleri, Avrupa genelinde ekonomik yavaşlamayı derinleştirirken, Fransa ekonomisinin bu şoklara karşı kırılganlığı da daha belirgin hale geldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

