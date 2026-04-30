Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde!

Brezilya Merkez Bankası, ekonomik büyümede yavaşlama sinyallerinin artması ve küresel belirsizliklerin sürmesiyle birlikte para politikasında temkinli gevşeme adımlarını sürdürüyor. Enflasyon baskılarının yeniden güç kazandığı bir dönemde gelen faiz indirimi kararı, piyasaların odağında yer aldı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 09:20

Brezilya Merkez Bankası (BCB), politika faizi olarak bilinen Selic oranını üst üste ikinci toplantıda 25 baz puan indirerek yüzde 14,5 seviyesine düşürdü. Açıklanan karar, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümünün beklentileriyle paralel gerçekleşti. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilirken, yetkililer ileriye dönük net bir politika sinyali vermekten kaçındı.

Merkez bankası, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. 2024 yılı başından itibaren yüzde 3 olarak belirlenen enflasyon hedefi, son verilerle birlikte daha fazla baskı altında görünüyor. Nisan ortasında yıllık enflasyonun yüzde 4,37'ye yükselmesi, fiyat artışlarının yeniden hız kazandığını ortaya koydu.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş de dikkat çekici bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve iç mali politikalara yönelik belirsizlikler, yatırımcıların beklentilerini yukarı yönlü etkiliyor.

Merkez bankasının açıklamasında küresel risklere de geniş yer verildi. Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliklerin arttığına işaret edilirken, bu durumun enflasyon tahminlerini zorlaştırdığı ve politika kararlarını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın seçim süreci öncesinde ekonomiyi desteklemeye yönelik adımları, para politikası açısından yeni bir denge ihtiyacını beraberinde getiriyor. Mali teşvikler ve kredi genişlemesi büyümeyi desteklerken, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Buna rağmen Brezilya ekonomisinin bazı alanlarda dirençli kaldığı görülüyor. Şubat ayında sanayi üretimi ve genel ekonomik aktivite beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mart ayında kayıtlı istihdam artışı tahminleri aştı. Bu gelişmeler, iç talebin tamamen zayıflamadığını gösteriyor.

Döviz cephesinde ise Brezilya realinin performansı dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazanan real, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıktı. Bu durum, ithalat maliyetlerinin sınırlanmasına katkı sağladı.

Brezilya'nın faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararının hemen ardından açıklandı. ABD'de para politikasına ilişkin artan görüş ayrılıkları ve İran kaynaklı jeopolitik riskler, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin politika adımlarını daha hassas hale getiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İsveç’ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir İsveç'ten jet yakıt uyarısı: Yokluk yaşanabilir 29 Nisan 2026 14:45
AB’den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı AB'den krizden etkilenen sektörlere yardım hazırlığı 29 Nisan 2026 14:44
Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü Asya ekonomileri için kötümser revizyon: 2026 büyüme tahmini düşürüldü 29 Nisan 2026 14:09
Avrupa Parlamentosu, von der Leyen’in politikalarını eleştirdi Avrupa Parlamentosu, von der Leyen'in politikalarını eleştirdi 29 Nisan 2026 13:55
Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? Yükselen petrol ve benzin fiyatları S&P 500’ü baskılıyor: Piyasalarda yeni düşüş riski mi? 29 Nisan 2026 13:50
Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor Euro Bölgesi’nde krediler hızlandı: Jeopolitik risklere rağmen artış sürüyor 29 Nisan 2026 13:49
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Nisan 2026 13:17
Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! Almanya’da istihdam beklentileri en düşük seviyede! 29 Nisan 2026 12:14
Tahıl piyasasında yön değişti: ABD’de buğday yükselişe geçti Tahıl piyasasında yön değişti: ABD'de buğday yükselişe geçti 29 Nisan 2026 11:59
Orta Doğu’daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! Orta Doğu'daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! 29 Nisan 2026 11:41
AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir 29 Nisan 2026 11:31
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Nisan 2026 10:43
