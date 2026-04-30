Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde!

Brezilya Merkez Bankası (BCB), politika faizi olarak bilinen Selic oranını üst üste ikinci toplantıda 25 baz puan indirerek yüzde 14,5 seviyesine düşürdü. Açıklanan karar, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümünün beklentileriyle paralel gerçekleşti. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilirken, yetkililer ileriye dönük net bir politika sinyali vermekten kaçındı.

Merkez bankası, enflasyonun hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. 2024 yılı başından itibaren yüzde 3 olarak belirlenen enflasyon hedefi, son verilerle birlikte daha fazla baskı altında görünüyor. Nisan ortasında yıllık enflasyonun yüzde 4,37'ye yükselmesi, fiyat artışlarının yeniden hız kazandığını ortaya koydu.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yükseliş de dikkat çekici bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve iç mali politikalara yönelik belirsizlikler, yatırımcıların beklentilerini yukarı yönlü etkiliyor.

Merkez bankasının açıklamasında küresel risklere de geniş yer verildi. Orta Doğu'daki çatışmaların süresi ve ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliklerin arttığına işaret edilirken, bu durumun enflasyon tahminlerini zorlaştırdığı ve politika kararlarını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

Öte yandan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın seçim süreci öncesinde ekonomiyi desteklemeye yönelik adımları, para politikası açısından yeni bir denge ihtiyacını beraberinde getiriyor. Mali teşvikler ve kredi genişlemesi büyümeyi desteklerken, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Buna rağmen Brezilya ekonomisinin bazı alanlarda dirençli kaldığı görülüyor. Şubat ayında sanayi üretimi ve genel ekonomik aktivite beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, mart ayında kayıtlı istihdam artışı tahminleri aştı. Bu gelişmeler, iç talebin tamamen zayıflamadığını gösteriyor.

Döviz cephesinde ise Brezilya realinin performansı dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazanan real, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıktı. Bu durum, ithalat maliyetlerinin sınırlanmasına katkı sağladı.

Brezilya'nın faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararının hemen ardından açıklandı. ABD'de para politikasına ilişkin artan görüş ayrılıkları ve İran kaynaklı jeopolitik riskler, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırırken, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin politika adımlarını daha hassas hale getiriyor.