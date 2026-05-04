Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte!

Jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD hisse senetleri geçen hafta güçlü bir performans sergileyerek 2024'ten bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini kaydetti. S&P 500 endeksi %0,3 artışla üst üste beşinci haftayı yükselişle kapatırken, teknoloji hisselerindeki güçlü görünüm endekslere destek verdi. Apple'ın beklentileri aşan performansı da piyasadaki iyimserliği artırdı.

Nasdaq 100 endeksi yaklaşık %1 yükselirken, Trump'ın İran konusunda "çatışmaya dahil olmamayı tercih ederiz" mesajı vermesi de yatırımcı güvenini destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Aynı zamanda ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişlere yönelik açıklamaları, küresel enerji arzına dair endişeleri bir miktar hafifletti.

Vadeli endeksler hem ABD hem Avrupa piyasalarında yeni haftaya hafif yükseliş beklentisiyle girildiğine işaret ederken, Asya tarafında da olumlu bir görünüm hakim oldu. MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,8 yükselerek savaş öncesi zirve seviyelerine yaklaştı.

Özellikle yapay zekâ odaklı teknoloji hisseleri Asya borsalarındaki yükselişi destekledi. Güney Kore ve Tayvan endeksleri %4'ün üzerinde artış göstererek rekor seviyelere ulaştı. Çip üreticileri öne çıkarken, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company %6'dan fazla, SK Hynix ise %11'e yakın değer kazandı.

Öte yandan Çin, Japonya ve İngiltere'de resmi tatiller nedeniyle piyasalar işlem görmezken, küresel işlem hacminde geçici bir durgunluk yaşandı.