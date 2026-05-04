Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık

Yapay zekâ sektöründe kurumsal müşteri rekabeti hız kazanırken, Anthropic öncülüğünde dikkat çeken bir ortak girişim için geri sayım başladı. Şirketin, önde gelen yatırım devleriyle birlikte özel sermaye şirketlerinin portföyündeki firmalara yapay zekâ çözümleri sunacak yeni bir yapı kurmaya hazırlandığı öğrenildi.

1,5 MİLYAR DOLARLIK ORTAKLIK YOLDA

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre, yeni ortak girişimin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Projede Blackstone ve Hellman & Friedman ana yatırımcılar arasında yer alırken, her iki şirketin de yaklaşık 300'er milyon dolarlık katkı yapacağı ifade ediliyor.

Goldman Sachs'ın da kurucu yatırımcılar arasında bulunacağı ve yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım planladığı belirtiliyor. Ayrıca General Atlantic ve diğer bazı fonların katılımıyla toplam yatırım büyüklüğünün 1,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

ŞİRKETLERE YAPAY ZEKâ ENTEGRASYONU SAĞLANACAK

Kurulacak ortak girişimin, Anthropic'in adeta "danışmanlık kolu" gibi çalışacağı ve özellikle private equity destekli şirketlere yapay zekâ entegrasyonu konusunda rehberlik edeceği ifade ediliyor.

Kaynaklara göre yapı; şirketlerin operasyonlarını dönüştürmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zekâ araçlarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

OPENAI İLE REKABET DERİNLEŞİYOR

Sektördeki rekabet de aynı hızla büyüyor. OpenAI'ın da benzer şekilde özel sermaye şirketleriyle ortak bir girişim kurma görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.

Her iki teknoloji devinin de özellikle operasyonel iyileştirme ve maliyet optimizasyonuna odaklanan private equity şirketlerini stratejik hedef olarak belirlediği değerlendiriliyor.

HALKA ARZ İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Öte yandan Anthropic'in bu yıl içinde halka arz seçeneğini de masada tuttuğu belirtiliyor. Şirketin gelirlerinin son dönemde özellikle yazılım geliştiricilere yönelik yapay zekâ çözümleri sayesinde hızlı bir artış gösterdiği ifade ediliyor.

Bu gelişme, yapay zekâ şirketlerinin yalnızca teknoloji üretmekle kalmayıp, kurumsal dönüşümün doğrudan aktörleri haline geldiğini ortaya koyuyor.