Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi

Yatırımcı algısını ölçen Sentix Ekonomik Duyarlılık Endeksi, mayıs ayında Euro Bölgesi’nde sınırlı bir toparlanma kaydederek İran’la süren gerilimin daha fazla tırmanmayacağı beklentisini güçlendirdi. Buna karşın Almanya’daki düşüş dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 11:39

Endeks, mayısta 2,7 puan artarak -16,4 seviyesine çıktı. Bu iyileşme, yatırımcıların İran kaynaklı risklerin büyümeyeceğini düşündüğüne işaret etse de, enflasyon kaygılarının yüksek seyrini koruduğu görüldü.

Öte yandan Almanya, genel eğilimin tersine hareket etti. Hem siyasi krizle karşı karşıya olan hem de ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen ülkenin genel endeksi, 3,2 puan düşerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Küresel cephede ise daha olumlu bir tablo öne çıktı. Özellikle ABD'de güçlü bir toparlanma görülürken, genel endeksin 7,6 puan arttığı belirtildi. Japonya hariç Asya bölgesi de 8,4 puanlık yükselişle dikkat çekerken, Japonya'daki iyileşmeyle birlikte küresel endeks toplamda 6,5 puan artış gösterdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

