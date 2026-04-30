ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü

ABD ekonomisi, yılın ilk döneminde güçlü tüketici talebinin etkisiyle büyüme ivmesi kazandı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 15:52

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekonomi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüme kaydetti. Bloomberg tarafından yapılan ankette ekonomistler bu dönemde yüzde 2,3'lük bir büyüme bekliyordu.

Ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları ise, özellikle hizmetlere yönelik talebin artmasıyla yüzde 1,6 yükseldi. Bu oran, geçen yılın son çeyreğinde görülen yüzde 1,9'luk artışın altında kaldı.

Veriler, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını keskin biçimde yükseltmesine ve küresel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmasına rağmen ekonominin şimdilik istikrarını koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik risklerin sürmesi ve enflasyon baskısı altında kalan tüketicilerin daha temkinli davranması durumunda, büyüme görünümünün zayıflama ihtimali bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

İlginizi Çekebilir
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor 30 Nisan 2026 09:08
Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! 30 Nisan 2026 09:05
Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor 30 Nisan 2026 08:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 29 Nisan 2026 16:36
ABD’de konut başlangıçları zirvede! ABD’de konut başlangıçları zirvede! 29 Nisan 2026 16:29
Avrupa Parlamentosu’ndan talep: İsrail’le tüm ticaret yasaklanmalı Avrupa Parlamentosu'ndan talep: "İsrail'le tüm ticaret yasaklanmalı" 29 Nisan 2026 16:22
ABD’de mal ticareti açığı martta arttı ABD'de mal ticareti açığı martta arttı 29 Nisan 2026 16:17
ABD’de dayanıklı mal siparişleri martta arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı 29 Nisan 2026 15:51
Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi 29 Nisan 2026 15:44
Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı Almanya’da enflasyonda beklenmeyen sonuç: Beklentilerin altında kaldı 29 Nisan 2026 15:36
Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi nisanda geriledi 29 Nisan 2026 15:27
Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri Fed toplantısı öncesi gözler Powell’da: Faiz kararı ve Warsh dönemi beklentileri 29 Nisan 2026 14:55
