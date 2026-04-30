ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ekonomi 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüme kaydetti. Bloomberg tarafından yapılan ankette ekonomistler bu dönemde yüzde 2,3'lük bir büyüme bekliyordu.

Ekonomik faaliyetin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları ise, özellikle hizmetlere yönelik talebin artmasıyla yüzde 1,6 yükseldi. Bu oran, geçen yılın son çeyreğinde görülen yüzde 1,9'luk artışın altında kaldı.

Veriler, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını keskin biçimde yükseltmesine ve küresel tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmasına rağmen ekonominin şimdilik istikrarını koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik risklerin sürmesi ve enflasyon baskısı altında kalan tüketicilerin daha temkinli davranması durumunda, büyüme görünümünün zayıflama ihtimali bulunuyor.