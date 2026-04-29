Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 592 bin 200 liraya indi.

AA

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 16:36

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 592 bin 200 lira, en yüksek 6 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 888 milyon 281 bin 640,56 lira, işlem miktarı ise 1042,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 892 milyon 90 bin 324,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Şems Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.660.000,00 4.555,00
En Düşük 6.592.200,00 4.530,00
En Yüksek 6.730.000,00 4.610,00
Kapanış 6.592.200,00 4.556,10
Ağırlıklı Ortalama 6.622.483,75 4.562,87
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.888.281.640,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.042,76
Toplam İşlem Adedi 111

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

