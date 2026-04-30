Japonya açıkladı: ABD'den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı

Japonya Başbakanı Takaiçi, sosyal medya hesabından "6. Orta Doğu'daki Duruma İlişkin Kabine Bakanları Konferansı"nı yaptıklarını söyledi.

Takaiçi, hafta sonu ABD'den alternatif olarak temin edilen ham petrolün ilk sevkiyatının Japonya'ya ulaştığını ve ayrıca dün Japonya bağlantılı bir geminin Hürmüz Boğazı'nı sorunsuz şekilde geçtiğini ve ülkeye doğru seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan yapılan alternatif ham petrol tedarikinin mayısta yaklaşık yüzde 60 oranında olacağının öngörüldüğünü aktaran Takaiçi, haziran sonrasında da alternatif tedarikin artırılması ve ulusal stokların kontrollü kullanımıyla yıl sonuna kadar ülke genelindeki ihtiyacın karşılanabileceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Takaiçi, bazı işletmelerin gelecekteki tedarik endişesiyle normalden fazla sipariş vermesinin üretici ve toptancılarda aksamalara yol açtığını vurgulayarak, ilgili bakanlıklara piyasaya doğru bilgilendirme yapılması ve geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerde alım yapılması yönünde talimat verdiğini ifade etti.