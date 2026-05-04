Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,49 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.477,05 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 91,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 1,80 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğini duyurmasına karşın İran'ın ihlal yapan gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönündeki açıklamalarıyla negatif seyrediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.