CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kazanarak 14.477,05 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 13:19

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,49 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.477,05 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 91,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 1,80 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek vereceğini duyurmasına karşın İran'ın ihlal yapan gemilerin güç kullanılarak durdurulacağı yönündeki açıklamalarıyla negatif seyrediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde 30 Nisan 2026 16:00
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü 30 Nisan 2026 15:52
Japonya açıkladı: ABD’den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı Japonya açıkladı: ABD'den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı 30 Nisan 2026 15:33
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Nisan 2026 14:09
İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı 30 Nisan 2026 13:46
Avrupa’da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1’i risk altında Avrupa'da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1'i risk altında 30 Nisan 2026 13:41
Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi 30 Nisan 2026 13:39
Almanya’da perakende satışlar yüzde 2 geriledi Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi 30 Nisan 2026 11:49
Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek 30 Nisan 2026 11:14
Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı Almanya’da işsizlik yükseliyor: İşsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı 30 Nisan 2026 11:11
Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı 30 Nisan 2026 11:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5200 Değişim 166,64 Son veri saati:
Düşük 14377,93 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2071 Değişim 0,0493 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,2019
Açılış
52,8987 Değişim 0,2173 Son veri saati:
Düşük 52,8798 Yüksek 53,0971
Açılış
6.621,4450 Değişim 111,998 Son veri saati:
Düşük 6621,445 Yüksek 6733,443
Açılış
107,0997 Değişim 3,4181 Son veri saati:
Düşük 107,0851 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler