ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı

ABD'de İstihdam Maliyet Endeksi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 16:12

ABD Çalışma Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre ücret artışını ölçen endeks, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi. İstihdam maliyetinin artışındaki hızlanmaya işaret eden endeks, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 yükselmişti.

Söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre maaşlar yüzde 0,8 ve yan hak maliyetleri yüzde 1,2 arttı. Özel sektör ile eyalet ve yerel yönetim çalışanlarının istihdam maliyetleri de geçen yılın son çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1 artış kaydetti.

İstihdam maliyeti, mart ayında sona eren 12 aylık dönemde ise yüzde 3,4 yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

