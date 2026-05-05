Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesiyle İtalya hariç negatif bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 10:29

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik eden ABD gemilerine saldırması halinde İran'ın "yeryüzünden silineceğini" söylemesinin ardından İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması tansiyonun tırmanabileceği kaygılarını artırdı.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 608 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 azalışla 10.253 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.056 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 47.824 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.991 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 17.397 puanda bulunuyor.

JET YAKITI KRİZİ BÖLGENİN ODAĞINA YERLEŞTİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların devam ettiğini, kimsenin krizin ne kadar süreceğini öngöremediğini söyledi.

Avrupa'da petrol krizi durumunda veri toplamak için standart bir süreç olmadığını anlatan Itkonen, "Özellikle petrol ürünleri olmak üzere, farklı aktörlerin stoklarının gelişimi konusunda şeffaflık eksikliği de var." dedi.

Itkonen, son derece istikrarsız bir jeopolitik durum yaşandığını anımsatarak, "AB Komisyonu üye ülkelerinin ne kadar yakıtı olduğunu tam olarak biliyor. Kriz başladığından beri üye ülkeler, sektör temsilcileri, Uluslararası Enerji Ajansı ve diğer paydaşlarla haftalık olarak görüşüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İngiltere'nin AB'nin ortak borçlanarak Ukrayna'ya sağlamayı öngördüğü 90 milyar avroluk krediye katılmayı planlandığı aktarıldı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

