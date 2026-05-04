Japonya’nın döviz müdahalesi yeni güçlendirdi: Dolar/yen yeniden 157 üzerinde!

Japonya’nın döviz piyasasına yaptığı müdahale yen’i kısa süreli olarak güçlendirse de bu etki kalıcı olmadı ve dolar/yen kuru yeniden 157 seviyesinin üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 08:46

Yetkililerin yatırımcılara yen satmamaları yönündeki "son uyarılarının" ardından perşembe günü piyasaya müdahale eden Japonya, para birimini yaklaşık %3 oranında değer kazandırdı. Bu yükseliş, son iki yıla yakın sürede görülen en sert günlük artışlardan biri olarak kaydedildi.

Müdahaleye ilişkin haberler, konuya yakın kaynaklar tarafından doğrulanırken, Japonya basınında da hükümetin dolar satarak yen aldığına dair bilgiler yer aldı. Piyasa katılımcıları ise ani fiyat hareketinin doğrudan müdahaleye işaret ettiğini belirtti.

ABD tarafının G7 çerçevesi doğrultusunda önceden bilgilendirildiği ifade edilirken, müdahale öncesinde yen son 40 yılın en zayıf seviyelerine yakın seyrediyordu. Bu zayıflık, özellikle enerji ithalatı başta olmak üzere maliyetleri artırarak enflasyon üzerinde baskı oluşturuyordu.

Tokyo'da üst düzey yetkililerden gelen sert açıklamalar da dikkat çekti. Döviz yetkilisi Atsushi Mimura spekülatörlere yönelik sert uyarılarda bulunurken, Maliye Bakanı Satsuki Katayama da gerektiğinde "kararlı adımların" atılabileceğini vurguladı. Müdahaleden önce dolar/yen kuru 160 seviyesinin üzerine çıkarak son dönemin zirvelerini test etmişti.

Gelişmeler, Japonya Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğu bir dönemde yaşandı. ABD'de yüksek faizlerin doları desteklemesi, yen üzerinde ek baskı yaratmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz artırımı sinyali vermemesi de bu baskıyı güçlendiren bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor.

Analistlere göre döviz müdahaleleri kısa vadede etkili olsa da faiz farkı nedeniyle yen üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkması zor görünüyor. Japonya'nın bu operasyon için yaklaşık 34,5 milyar dolar harcadığı tahmin edilirken, kurun yeniden yükselmesi yeni müdahalelerin gündeme gelebileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

