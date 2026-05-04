CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den, Hürmüz'de mahsur kalan gemilere geçiş desteği

ABD'den, Hürmüz'de mahsur kalan gemilere geçiş desteği

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla bugün hayata geçecek Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 08:10

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Başkan Donald Trump'ın bugün yaptığı açıklamaya atıfla, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuruyu paylaştı.

Açıklamada, "Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ve güdümlü füze destroyerleriyle söz konusu sürece askeri destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, "(İran'a yönelik) Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliğini desteklemek amacıyla uluslararası bir koalisyonun oluşturulmasına yönelik bir adım atıldığı ve Pentagonun da bu sürece destek sağlayacağı belirtilmişti.

Trump, bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı Fransa ekonomisi ilk çeyrekte durgun kaldı: Büyüme beklentilerin altında kaldı 30 Nisan 2026 11:02
Avrupa borsaları ECB ve BoE’nin faiz kararına odaklandı Avrupa borsaları ECB ve BoE'nin faiz kararına odaklandı 30 Nisan 2026 10:41
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Nisan 2026 10:32
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 30 Nisan 2026 09:32
Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! 30 Nisan 2026 09:20
Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti 30 Nisan 2026 09:19
Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! 30 Nisan 2026 09:12
Powell’dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim Powell'dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim 30 Nisan 2026 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 30 Nisan 2026 09:09
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor 30 Nisan 2026 09:08
Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! 30 Nisan 2026 09:05
Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor 30 Nisan 2026 08:32
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5600 Değişim 219,05 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14469,31
Açılış
45,1954 Değişim 0,0448 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,1974
Açılış
53,0888 Değişim 0,0894 Son veri saati:
Düşük 53,0077 Yüksek 53,0971
Açılış
6.692,1400 Değişim 61,697 Son veri saati:
Düşük 6671,746 Yüksek 6733,443
Açılış
109,5768 Değişim 1,4367 Son veri saati:
Düşük 109,0665 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler