HSBC’nin Kârı Sınırlı Arttı: Yüksek Karşılıklar Etkili Oldu

NET KÂR BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

HSBC'nin 2026 yılı ilk çeyrek net kârı, yüzde 0,1'lik artışla 6,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu rakam, Visible Alpha analistlerinin 7,02 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Aynı dönemde vergi öncesi kâr da yüzde 1,1 düşüşle 9,38 milyar dolara geriledi.

KREDİ KARŞILIKLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Banka, Orta Doğu'daki çatışmaların oluşturduğu ekonomik riskleri yansıtmak amacıyla ilk çeyrekte 1,30 milyar dolar kredi karşılığı ayırdı. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde ayrılan 876 milyon doların belirgin şekilde üzerine çıktı.

GELİR KALEMLERİNDE GÜÇLÜ SEYİR

Finansal sonuçlarda bazı kalemler ise pozitif görünüm sergiledi. Net faiz geliri 8,95 milyar dolar olurken, net ücret ve komisyon gelirleri 3,72 milyar dolara ulaştı. Yönetim kurulu ayrıca hisse başına 0,10 dolar tutarında ilk ara temettü dağıtımını onayladı.

2026 BEKLENTİLERİ VE RİSKLER

HSBC, 2026 yılı için net faiz gelirinin yaklaşık 46 milyar dolar olacağını öngörüyor. Banka, başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere küresel belirsizliklerin vergi öncesi kâr üzerinde orta ile yüksek tek haneli oranlarda baskı oluşturmasını bekliyor. Kredi zarar karşılık oranı tahmini de 40 baz puandan 45 baz puana yükseltildi.

YENİDEN YAPILANMA VE STRATEJİK ODAK

CEO Georges Elhedery yönetiminde yeniden yapılanma sürecini sürdüren HSBC, İngiltere ve Hong Kong'daki perakende bankacılık faaliyetleri, büyük şirketlere küresel piyasalara erişim sağlama ve servet yönetimi alanlarına ağırlık vermeye devam ediyor. Banka ayrıca Ocak ayında yaklaşık 14 milyar dolar karşılığında Hang Seng Bank'ın tamamını bünyesine kattı.