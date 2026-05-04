CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor

Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor

ABD borsalarında açıklanan güçlü şirket bilançolarının yarattığı rekor seviyelerin ardından Asya piyasaları haftanın ilk işlem gününe karışık bir görünümle başladı. Küresel risk iştahı, hem Wall Street’teki yükseliş hem de Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimler nedeniyle yön arayışında.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 07:59

Petrol fiyatları, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarının ardından yatay bir seyir izlerken, piyasalar bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Trump'ın gemilerin geçişini kolaylaştırmaya yönelik adım atacaklarını söylemesi ve İran'ın bu planı reddetmesi, belirsizliği artırsa da diplomatik görüşmelere dair umutlar tamamen kaybolmuş değil.

Asya tarafında teknoloji hisselerine gelen alımlar dikkat çekti. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3,8 yükselirken, Tayvan Taiex yüzde 4,2'lik güçlü bir artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 1,4 yükselerek 26.135 puana ulaştı ve bölgedeki pozitif havayı destekledi. Buna karşılık Çin ve Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Wall Street'te ise güçlü bilançoların etkisi sürdü. S&P 500 yüzde 0,3 yükselerek üst üste beşinci haftayı da artıda kapattı. Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinin desteğiyle yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, Apple'ın beklentileri aşan kâr açıklaması hisselere güçlü alım getirdi. Dow Jones ise sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler küresel piyasalar için en önemli belirsizlik başlığı olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle petrol piyasasında oynaklık artarken, Brent ve ABD ham petrolü fiyatları karışık seyrediyor. Uzmanlar, bölgede çok sayıda tanker ve kargo gemisinin sıkışmış durumda olduğunu belirtiyor.

Öte yandan S&P 500 şirketlerinin büyük kısmının beklentileri aşan bilançolar açıklaması, küresel hisse senedi piyasalarına destek veriyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 84'ünün tahminlerin üzerinde performans göstermesi, özellikle enerji maliyetlerindeki artışa rağmen piyasaların dirençli kalmasını sağlıyor.

Döviz piyasalarında doların yen karşısında güç kazanması ve eurodaki sınırlı geri çekilme de küresel risk algısının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Genel tablo, güçlü şirket kârlılıkları ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığı dengeli ancak kırılgan bir piyasa görünümüne işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 30 Nisan 2026 09:32
Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! Brezilya Merkez Bankası faizi yüzde 14,5’e çekti: Enflasyon ve küresel riskler gündemde! 30 Nisan 2026 09:20
Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti 30 Nisan 2026 09:19
Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! 30 Nisan 2026 09:12
Powell’dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim Powell'dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim 30 Nisan 2026 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 30 Nisan 2026 09:09
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor 30 Nisan 2026 09:08
Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! 30 Nisan 2026 09:05
Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor 30 Nisan 2026 08:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 29 Nisan 2026 16:36
ABD’de konut başlangıçları zirvede! ABD’de konut başlangıçları zirvede! 29 Nisan 2026 16:29
Avrupa Parlamentosu’ndan talep: İsrail’le tüm ticaret yasaklanmalı Avrupa Parlamentosu'ndan talep: "İsrail'le tüm ticaret yasaklanmalı" 29 Nisan 2026 16:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5600 Değişim 219,05 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14469,31
Açılış
45,2079 Değişim 0,0448 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,1974
Açılış
53,0802 Değişim 0,0894 Son veri saati:
Düşük 53,0077 Yüksek 53,0971
Açılış
6.696,1430 Değişim 61,697 Son veri saati:
Düşük 6671,746 Yüksek 6733,443
Açılış
109,7219 Değişim 1,4367 Son veri saati:
Düşük 109,0665 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler