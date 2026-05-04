Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor

Petrol fiyatları, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarının ardından yatay bir seyir izlerken, piyasalar bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Trump'ın gemilerin geçişini kolaylaştırmaya yönelik adım atacaklarını söylemesi ve İran'ın bu planı reddetmesi, belirsizliği artırsa da diplomatik görüşmelere dair umutlar tamamen kaybolmuş değil.

Asya tarafında teknoloji hisselerine gelen alımlar dikkat çekti. Güney Kore Kospi endeksi yüzde 3,8 yükselirken, Tayvan Taiex yüzde 4,2'lik güçlü bir artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng endeksi de yüzde 1,4 yükselerek 26.135 puana ulaştı ve bölgedeki pozitif havayı destekledi. Buna karşılık Çin ve Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalı kalırken, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Wall Street'te ise güçlü bilançoların etkisi sürdü. S&P 500 yüzde 0,3 yükselerek üst üste beşinci haftayı da artıda kapattı. Nasdaq endeksi teknoloji hisselerinin desteğiyle yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, Apple'ın beklentileri aşan kâr açıklaması hisselere güçlü alım getirdi. Dow Jones ise sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler küresel piyasalar için en önemli belirsizlik başlığı olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle petrol piyasasında oynaklık artarken, Brent ve ABD ham petrolü fiyatları karışık seyrediyor. Uzmanlar, bölgede çok sayıda tanker ve kargo gemisinin sıkışmış durumda olduğunu belirtiyor.

Öte yandan S&P 500 şirketlerinin büyük kısmının beklentileri aşan bilançolar açıklaması, küresel hisse senedi piyasalarına destek veriyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 84'ünün tahminlerin üzerinde performans göstermesi, özellikle enerji maliyetlerindeki artışa rağmen piyasaların dirençli kalmasını sağlıyor.

Döviz piyasalarında doların yen karşısında güç kazanması ve eurodaki sınırlı geri çekilme de küresel risk algısının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Genel tablo, güçlü şirket kârlılıkları ile jeopolitik risklerin aynı anda fiyatlandığı dengeli ancak kırılgan bir piyasa görünümüne işaret ediyor.