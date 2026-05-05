ECB’den Sinyal: Faiz Artışı Haziran’da Masaya Gelebilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB), son toplantısında politika faizlerini sabit tutsa da açıklamalar sıkılaşma ihtimalinin sürdüğüne işaret etti. Özellikle Haziran ayında açıklanacak makroekonomik projeksiyonlar, bankanın atacağı adımlar açısından belirleyici olacak. Joachim Nagel, enflasyonda kayda değer bir düşüş görülmemesi halinde faiz artışının güçlü bir seçenek olarak öne çıkacağını ifade etti.

ENFLASYONDA KALICILIK ENDİŞESİ

Frankfurt'ta değerlendirmelerde bulunan Nagel, fiyat artışlarının geçici olmaktan çıkma riski taşıdığına dikkat çekti. ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kalınması ihtimali, para politikasında yeni adımlar atılmasını gündeme getirebilir.

ENERJİ MALİYETLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Son veriler, enflasyonun yeniden yukarı yönlü hareket ettiğini ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 3 seviyesine çıkan enflasyonun önümüzdeki dönemde artış eğilimini sürdürebileceği belirtiliyor. Özellikle İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu durum Avrupa genelinde maliyet baskısını güçlendiriyor.

PETROL FİYATLARI ETKİLİ FAKTÖR

Petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkması, enflasyonist baskıları yeniden artıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Enerji maliyetlerine doğrudan müdahale imkânı sınırlı olan ECB, bu gelişmelerin dolaylı etkilerinden endişe duyuyor.

İKİNCİ TUR ETKİLER YAKINDAN İZLENİYOR

Ücret artışları, tüketici harcama eğilimleri ve şirketlerin fiyatlama davranışları, enflasyonun kalıcılığı açısından kritik rol oynuyor. Bu nedenle ECB, yalnızca mevcut verileri değil, beklentileri de dikkatle takip ediyor.

ENFLASYON SARMALI RİSKİ GÜNDEMDE

Yetkililer, ilk fiyat artışlarının zamanla kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşmesinden kaygı duyuyor. Böyle bir senaryoda enflasyonu kontrol altına almak daha maliyetli hale gelebilir. Çatışmaların uzaması ve müdahalelerin gecikmesi, yüksek enflasyon riskini daha da artırıyor.

ECB ÜYELERİNDEN ORTAK MESAJ

ECB içinde farklı ülkelerden gelen açıklamalar da benzer yönde. Peter Kazimir ve Madis Müller, Haziran ayında faiz artışının gündemde olduğunu vurguladı. Piyasalarda da bu ihtimalin büyük ölçüde fiyatlandığı görülüyor.