VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,32 azalışla 17.160,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.112,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,12 altında 17.140,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.300 ve 17.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.