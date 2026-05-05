CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,12 düşüşle 17.140,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,32 azalışla 17.160,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 17.112,00 puandan kapandı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,12 altında 17.140,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.300 ve 17.400 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! 04 Mayıs 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı 04 Mayıs 2026 09:33
Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık 04 Mayıs 2026 08:56
Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! 04 Mayıs 2026 08:48
Japonya’nın döviz müdahalesi yeni güçlendirdi: Dolar/yen yeniden 157 üzerinde! Japonya’nın döviz müdahalesi yeni güçlendirdi: Dolar/yen yeniden 157 üzerinde! 04 Mayıs 2026 08:46
ABD’den, Hürmüz’de mahsur kalan gemilere geçiş desteği ABD'den, Hürmüz'de mahsur kalan gemilere geçiş desteği 04 Mayıs 2026 08:10
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu: BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet etti İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu: BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet etti 04 Mayıs 2026 08:07
Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor 04 Mayıs 2026 07:59
Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride 02 Mayıs 2026 11:42
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 30 Nisan 2026 16:43
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 30 Nisan 2026 16:19
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.369,6100 Değişim 223,54 Son veri saati:
Düşük 14321,03 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2222 Değişim 0,0608 Son veri saati:
Düşük 45,1597 Yüksek 45,2205
Açılış
52,8975 Değişim 0,0806 Son veri saati:
Düşük 52,8394 Yüksek 52,92
Açılış
6.602,9960 Değişim 57,011 Son veri saati:
Düşük 6561,432 Yüksek 6618,443
Açılış
106,0995 Değişim 1,4890 Son veri saati:
Düşük 105,2937 Yüksek 106,7827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler