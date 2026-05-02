Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride

Küresel pay piyasalarında geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve şirket bilançoları öne çıkarken, gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin askıya alındığını açıklamasına rağmen İran'ın uzlaşmacı teklif sunduğuna yönelik haber akışı, fiyatlamalarda dalgalanmayı artırdı.

ABD'nin İran limanlarına yönelik olası ablukası ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri, petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Bu durum küresel enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

MERKEZ BANKALARINDAN BEKLENEN DURUŞ

Enflasyon risklerine rağmen başta ABD Merkez Bankası olmak üzere Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

Merkez bankası başkanlarının temkinli mesajları öne çıkarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları para politikasında sıkı duruşun sürebileceğine işaret etti.

PİYASALARDA FİYATLAMA: TAHVİL VE PETROL ÖNE ÇIKTI

Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydetti.

Brent petrol arz endişeleriyle haftalık bazda yüzde 7'nin üzerinde artarken, küresel enflasyon riskleri yeniden güçlendi.

Altının ons fiyatı ise yükselen faizler ve tahvil getirilerinin etkisiyle geriledi.

ABD BORSALARINDA REKOR SEVİYELER

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif seyir izlendi. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde tarihi zirveler görüldü.

Bilanço sezonunda büyük teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçları dikkat çekti. Özellikle yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle gelir ve kârlılıkta belirgin artışlar kaydedildi.

AVRUPA VE ASYA'DA KARMAŞIK GÖRÜNÜM

Avrupa borsalarında enerji fiyatları ve faizlerin yüksek seyri baskı yaratırken, endeksler karışık kapandı.

Asya tarafında ise Japonya ve Çin'de açıklanan veriler ve tatil etkisi nedeniyle işlem hacminin düşük seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE VE GELİŞEN PİYASALAR

Türkiye borsası haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken, TCMB'nin PPK özetinde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekildi.

Dolar/TL kuru haftayı sınırlı yükselişle kapattı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Yeni haftada piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Verinin Fed'in para politikası patikasına ilişkin sinyaller açısından kritik önemde olacağı değerlendiriliyor.

Ayrıca ABD'de fabrika siparişleri, PMI verileri ve işsizlik başvuruları gibi makro veriler de yakından izlenecek.