CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride

Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride

Küresel piyasalar geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve güçlü şirket bilançolarının etkisiyle dalgalandı. Yeni haftada ise gözler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2026 11:42

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2026 11:43

Küresel pay piyasalarında geçen hafta merkez bankalarının faiz kararları, ABD-İran hattındaki gelişmeler ve şirket bilançoları öne çıkarken, gelecek hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin askıya alındığını açıklamasına rağmen İran'ın uzlaşmacı teklif sunduğuna yönelik haber akışı, fiyatlamalarda dalgalanmayı artırdı.

ABD'nin İran limanlarına yönelik olası ablukası ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin arz endişeleri, petrol fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Bu durum küresel enflasyon beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

MERKEZ BANKALARINDAN BEKLENEN DURUŞ

Enflasyon risklerine rağmen başta ABD Merkez Bankası olmak üzere Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası politika faizlerinde değişikliğe gitmedi.

Merkez bankası başkanlarının temkinli mesajları öne çıkarken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları para politikasında sıkı duruşun sürebileceğine işaret etti.

PİYASALARDA FİYATLAMA: TAHVİL VE PETROL ÖNE ÇIKTI

Faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi tahvil piyasalarında satış baskısını artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydetti.

Brent petrol arz endişeleriyle haftalık bazda yüzde 7'nin üzerinde artarken, küresel enflasyon riskleri yeniden güçlendi.

Altının ons fiyatı ise yükselen faizler ve tahvil getirilerinin etkisiyle geriledi.

ABD BORSALARINDA REKOR SEVİYELER

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif seyir izlendi. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde tarihi zirveler görüldü.

Bilanço sezonunda büyük teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçları dikkat çekti. Özellikle yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle gelir ve kârlılıkta belirgin artışlar kaydedildi.

AVRUPA VE ASYA'DA KARMAŞIK GÖRÜNÜM

Avrupa borsalarında enerji fiyatları ve faizlerin yüksek seyri baskı yaratırken, endeksler karışık kapandı.

Asya tarafında ise Japonya ve Çin'de açıklanan veriler ve tatil etkisi nedeniyle işlem hacminin düşük seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE VE GELİŞEN PİYASALAR

Türkiye borsası haftayı sınırlı yükselişle tamamlarken, TCMB'nin PPK özetinde enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekildi.

Dolar/TL kuru haftayı sınırlı yükselişle kapattı.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Yeni haftada piyasaların odağında ABD tarım dışı istihdam verisi yer alıyor. Verinin Fed'in para politikası patikasına ilişkin sinyaller açısından kritik önemde olacağı değerlendiriliyor.

Ayrıca ABD'de fabrika siparişleri, PMI verileri ve işsizlik başvuruları gibi makro veriler de yakından izlenecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.442,5600 Değişim 219,05 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14469,31
Açılış
45,2057 Değişim 0,0837 Son veri saati:
Düşük 45,1175 Yüksek 45,2012
Açılış
53,0405 Değişim 0,3433 Son veri saati:
Düşük 52,9307 Yüksek 53,274
Açılış
6.703,2800 Değişim 143,513 Son veri saati:
Düşük 6624,596 Yüksek 6768,109
Açılış
109,5182 Değişim 5,7712 Son veri saati:
Düşük 106,0473 Yüksek 111,8185
Açılış
BİST En Aktif Hisseler