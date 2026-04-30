CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 ile beklentilere paralel arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 16:19

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Kişisel gelirler şubatta değişim göstermemişti.

Kişisel tüketim harcamaları da martta aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Söz konusu dönemde piyasa beklentisi doğrultusunda artış kaydeden kişisel tüketim harcamaları, şubatta yüzde 0,6 artmıştı.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİLERE PARALEL ARTTI

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda da yüzde 3,5 arttı.

Beklentiler dahilinde yükselen endeks, şubatta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,8 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Piyasa beklentisine paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3 yükselmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! Teknoloji devleri üç aylık bilançolarını açıkladı: Gelirleri beklentilerin üzerinde! 30 Nisan 2026 09:12
Powell’dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim Powell'dan kritik açıklama: Yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğim 30 Nisan 2026 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 30 Nisan 2026 09:09
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor 30 Nisan 2026 09:08
Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! Küresel piyasalarda Fed kararı ve Orta Doğu gerilimi: Petrol 120 doların üzerinde! 30 Nisan 2026 09:05
Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor Çin’de nisan ayı PMI verileri beklentileri aştı: Sanayi güçlü, hizmetler zayıflıyor 30 Nisan 2026 08:32
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 29 Nisan 2026 16:36
ABD’de konut başlangıçları zirvede! ABD’de konut başlangıçları zirvede! 29 Nisan 2026 16:29
Avrupa Parlamentosu’ndan talep: İsrail’le tüm ticaret yasaklanmalı Avrupa Parlamentosu'ndan talep: "İsrail'le tüm ticaret yasaklanmalı" 29 Nisan 2026 16:22
ABD’de mal ticareti açığı martta arttı ABD'de mal ticareti açığı martta arttı 29 Nisan 2026 16:17
ABD’de dayanıklı mal siparişleri martta arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri martta arttı 29 Nisan 2026 15:51
Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi Avrupa’da akaryakıt alarmı: Hürmüz Boğazı krizi fiyatları yükseltti, jet yakıtı kıtlığı uyarısı geldi 29 Nisan 2026 15:44
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.411,4300 Değişim 168,31 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14418,57
Açılış
45,1902 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,8658 Değişim 0,2965 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,9995
Açılış
6.744,0390 Değişim 164,521 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6751,133
Açılış
107,1373 Değişim 4,0320 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 107,4422
Açılış
BİST En Aktif Hisseler