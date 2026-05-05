Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 10:02

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 14.369,61 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.401,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile gıda içecek, en çok gerileyen yüzde 0,09 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesle oluşan göreli sakinleşmenin ardından Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanabileceği endişeleri piyasalarda risk algısını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan çatışmaya taraf olmayan gemilerin güvenli geçişine izin verileceğine yönelik açıklamalarına karşın daha sonra Trump cephesinden gelen yeni tehditkar söylemler ve İran'ın Körfez ülkelerini hedef alması jeopolitik gerilimi yeniden yükseltirken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasına neden oldu.

Küresel taraftaki bu gelişmelere karşın yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 seviyelerinin direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

