CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF’den 2027 uyarısı: Savaş uzarsa daha kötü sonuçlar alabiliriz

IMF’den 2027 uyarısı: Savaş uzarsa daha kötü sonuçlar alabiliriz

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması ve petrol fiyatlarının yükselmesi halinde küresel ekonomide daha ağır bir tabloyla karşılaşılabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 09:32

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın uzamasıyla birlikte kurumun kısa süreli çatışma varsayımına dayanan temel senaryosunun artık güncelliğini kaybettiğini belirtti. Bu senaryoda küresel büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde kalması ve enflasyonun yüzde 4,4 civarında seyretmesi öngörülüyordu. Georgieva, mevcut gelişmelerin bu beklentileri geride bıraktığını vurguladı.

OLUMSUZ SENARYO ŞİMDİDEN GERÇEKLEŞİYOR

Savaşın sürmesiyle birlikte petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıktığını ve enflasyon baskılarının arttığını ifade eden Georgieva, IMF'nin daha önce "olumsuz senaryo" olarak tanımladığı sürecin fiilen yaşandığını söyledi.

2027 UYARISI: DAHA AĞIR SONUÇLAR KAPIDA

Georgieva, çatışmaların 2027 yılına kadar devam etmesi ve petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 125 dolara yükselmesi halinde küresel ekonominin çok daha olumsuz bir tabloyla karşılaşacağını dile getirdi. Bu durumda enflasyonun artışını sürdüreceğini ve beklentilerin de bozulacağını ifade etti.

ÜÇ SENARYOLU BÜYÜME TAHMİNİ

IMF, geçtiğimiz ay Orta Doğu'daki gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin üç farklı senaryo açıklamıştı: temel referans tahmin, orta düzey olumsuz senaryo ve daha sert etkiler içeren şiddetli senaryo.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Olumsuz senaryoya göre küresel büyümenin 2026 yılında yüzde 2,5 seviyesine gerilemesi ve enflasyonun yüzde 5,4'e yükselmesi bekleniyor. Daha ağır tabloyu içeren şiddetli senaryoda ise büyümenin yüzde 2'ye kadar düşeceği, enflasyonun ise yüzde 5,8 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı! 04 Mayıs 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya yükselişle başladı 04 Mayıs 2026 09:33
Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık Goldman Sachs da yatırımcı.... Yapay zeka devinden Wall Street ile 1,5 milyar dolarlık ortaklık 04 Mayıs 2026 08:56
Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! Küresel piyasalarda barış umudu rüzgarı: İran gerilimi yumuşarken borsalar yükselişte! 04 Mayıs 2026 08:48
Japonya’nın döviz müdahalesi yeni güçlendirdi: Dolar/yen yeniden 157 üzerinde! Japonya’nın döviz müdahalesi yeni güçlendirdi: Dolar/yen yeniden 157 üzerinde! 04 Mayıs 2026 08:46
ABD’den, Hürmüz’de mahsur kalan gemilere geçiş desteği ABD'den, Hürmüz'de mahsur kalan gemilere geçiş desteği 04 Mayıs 2026 08:10
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu: BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet etti İngiltere Deniz Ticaret Örgütü duyurdu: BAE açıklarında bir petrol tankerine mühimmat isabet etti 04 Mayıs 2026 08:07
Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor 04 Mayıs 2026 07:59
Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride 02 Mayıs 2026 11:42
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 30 Nisan 2026 16:43
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 30 Nisan 2026 16:19
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.369,6100 Değişim 223,54 Son veri saati:
Düşük 14321,03 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2217 Değişim 0,0608 Son veri saati:
Düşük 45,1597 Yüksek 45,2205
Açılış
52,896 Değişim 0,0806 Son veri saati:
Düşük 52,8394 Yüksek 52,92
Açılış
6.605,8670 Değişim 57,011 Son veri saati:
Düşük 6561,432 Yüksek 6618,443
Açılış
106,1857 Değişim 1,4890 Son veri saati:
Düşük 105,2937 Yüksek 106,7827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler