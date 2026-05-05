IMF’den 2027 uyarısı: Savaş uzarsa daha kötü sonuçlar alabiliriz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki savaşın uzamasıyla birlikte kurumun kısa süreli çatışma varsayımına dayanan temel senaryosunun artık güncelliğini kaybettiğini belirtti. Bu senaryoda küresel büyümenin yüzde 3,1 seviyesinde kalması ve enflasyonun yüzde 4,4 civarında seyretmesi öngörülüyordu. Georgieva, mevcut gelişmelerin bu beklentileri geride bıraktığını vurguladı.

OLUMSUZ SENARYO ŞİMDİDEN GERÇEKLEŞİYOR

Savaşın sürmesiyle birlikte petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıktığını ve enflasyon baskılarının arttığını ifade eden Georgieva, IMF'nin daha önce "olumsuz senaryo" olarak tanımladığı sürecin fiilen yaşandığını söyledi.

2027 UYARISI: DAHA AĞIR SONUÇLAR KAPIDA

Georgieva, çatışmaların 2027 yılına kadar devam etmesi ve petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 125 dolara yükselmesi halinde küresel ekonominin çok daha olumsuz bir tabloyla karşılaşacağını dile getirdi. Bu durumda enflasyonun artışını sürdüreceğini ve beklentilerin de bozulacağını ifade etti.

ÜÇ SENARYOLU BÜYÜME TAHMİNİ

IMF, geçtiğimiz ay Orta Doğu'daki gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin üç farklı senaryo açıklamıştı: temel referans tahmin, orta düzey olumsuz senaryo ve daha sert etkiler içeren şiddetli senaryo.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Olumsuz senaryoya göre küresel büyümenin 2026 yılında yüzde 2,5 seviyesine gerilemesi ve enflasyonun yüzde 5,4'e yükselmesi bekleniyor. Daha ağır tabloyu içeren şiddetli senaryoda ise büyümenin yüzde 2'ye kadar düşeceği, enflasyonun ise yüzde 5,8 seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.