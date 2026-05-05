Morgan Stanley’den yarı iletken sektörüne yukarı yönlü revizyon

Morgan Stanley, bilanço sezonunda gelen güçlü veriler sonrası yarı iletken sektörüne ilişkin iyimser duruşunu koruyarak birçok şirket için hedef fiyatlarını yukarı çekti. Analistler, sektörde talep görünümünün güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 09:34

Morgan Stanley, bazı önemli teknoloji ve çip şirketlerine yönelik hedef fiyatlarını güncelledi. Buna göre GlobalFoundries için hedef fiyat 47 dolardan 58 dolara, IonQ için 38 dolardan 47 dolara yükseltildi. Advanced Micro Devices (AMD) için hedef 255 dolardan 360 dolara çıkarılırken, Microchip Technology için 69 dolardan 92 dolara, Navitas Semiconductor için ise 4,50 dolardan 12,50 dolara revizyon yapıldı.

GLOBALFOUNDRİES VE SEKTÖR GÖRÜNÜMÜNDE GÜÇLÜ BEKLENTİLER

Analist Joseph Moore ve ekibi, GlobalFoundries tarafında sektör genelindeki pozitif beklentilerin ve eski nesil dökümhane fiyatlarındaki artış beklentisinin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca silikon fotonik teknolojisinin de bu segmentte yeni bir büyüme alanı oluşturduğu ifade edildi. Tower Semiconductor gibi benzer şirketlerde de yeniden değerleme sürecinin görüldüğü kaydedildi.

GlobalFoundries'in 5 Mayıs'ta, AMD'nin ise aynı gün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

AMD'DE TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Morgan Stanley, AMD'nin MI355 ürünlerinin teknoloji açısından bazı rakiplerinin gerisinde kaldığını ancak talep tarafında olumlu sinyallerin sürdüğünü aktardı. Yılın geri kalanında Helios raf sistemlerinin performansının kritik olacağı belirtilirken, müşteri onay ve devreye alma süreçlerinin risk oluşturabileceği ifade edildi.

Bu nedenle yılın son çeyreğine yönelik gelir beklentilerinde daha temkinli bir yaklaşım benimsendiği ve GPU gelir tahminlerinin piyasa ortalamasının altında kaldığı bildirildi.

NAVİTAS İÇİN YÜKSEK DEĞERLEME UYARISI

Navitas Semiconductor'un finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, şirketin "Navitas 2.0" stratejisi olumlu değerlendirildi. Ancak hissede yıl başından bu yana görülen yüzde 140'ın üzerindeki yükseliş nedeniyle değerleme seviyelerinin yüksek olduğu belirtilerek "ağırlık azalt" görüşü korundu.

IONQ VE MİCROCHİP'TE BÜYÜME BEKLENTİSİ

IonQ'nun 6 Mayıs'ta açıklayacağı finansallar öncesinde, şirketin yeni anlaşmalar ve satın almalar sayesinde 2026 gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerine çıkarabileceği öngörüldü.

Microchip Technology'nin ise 7 Mayıs'ta açıklanacak sonuçları öncesinde, analog ve mikrodenetleyici tarafındaki döngüsel toparlanmanın sanayiye yayıldığı ve veri merkezi talebinin güçlü kaldığı ifade edildi. Şirketin özellikle sanayi, havacılık ve savunma alanlarındaki güçlü konumuyla toparlanmadan en fazla fayda sağlayabilecek isimlerden biri olduğu değerlendirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

