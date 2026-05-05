İsviçre'de enflasyon 16 ayın zirvesine ulaştı: Enerji fiyatları etkili oldu

İsviçre’de enflasyon 16 ayın zirvesine ulaştı: Enerji fiyatları etkili oldu

İsviçre’de enflasyon, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 05 Mayıs 2026 10:27

Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 artış gösterdi. Mart ayında ise enflasyon %0,3 seviyesinde bulunuyordu ve bu da son bir yılın en düşük artışlarından biri olarak kaydedilmişti.

Enerji kalemini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise %0,3'e gerileyerek fiyat artışlarının henüz geniş tabana yayılmadığına işaret etti.

İsviçre İstatistik Ofisi'ne göre, enflasyondaki yükselişte özellikle petrol ürünlerindeki maliyet artışları belirleyici oldu. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş, yalnızca enerji sektörünü değil, farklı alanlarda da maliyet baskısını artırdı. Bunun yanı sıra sebze ve meyve fiyatlarında da dikkat çekici artışlar yaşandı. Elektrik fiyatlarındaki olası artışların ise düzenlemeler nedeniyle tüketicilere gelecek yıl yansıması bekleniyor.

Veriler, enflasyonda üst üste ikinci ay hızlanma yaşandığını ortaya koysa da, İsviçre Merkez Bankası bu artışın geçici olacağı görüşünü koruyor. Banka, ikinci çeyrek için ortalama enflasyon beklentisini %0,5 seviyesinde tutuyor.

Öte yandan İsviçre'deki düşük enflasyon oranı, Euro Bölgesi ile karşılaştırıldığında hâlâ oldukça ılımlı seviyede kalıyor. Euro Bölgesi'nde Nisan ayında enflasyon %3'e yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

