Rusya döviz ve altın alımlarına yeniden başlıyor: Petrol gelirleri etkili oldu

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alımların Haziran 2025'te durdurulduğu hatırlatılarak, bütçe kuralları kapsamında 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında yeniden uygulanacağı belirtildi.

Ekonomistler, bu kararın arkasında petrol gelirlerindeki artışın bulunduğunu ifade ediyor. Küresel piyasalarda özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin Rusya'nın bütçe gelirlerini desteklediği değerlendiriliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattığını açıklaması, küresel petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açmıştı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ise 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde devlet bütçesine yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ek gelir sağlandığını ifade etmişti.