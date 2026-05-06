ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor

American Petroleum Institute verilerine göre, 1 Mayıs ile sona eren haftada ham petrol stokları 8 milyon 141 bin varil azaldı. Piyasada ise düşüşün 2,75 milyon varil seviyesinde olması bekleniyordu. Önceki hafta stoklarda 1 milyon 793 bin varillik gerileme yaşanmıştı.

BENZİN STOKLARI DA GERİLEDİ

Aynı dönemde benzin stoklarında 6 milyon 107 bin varillik düşüş kaydedildi. Piyasa beklentisi 1 milyon 706 bin varil azalış yönündeydi. Bir önceki haftada ise benzin stokları 8 milyon 472 bin varil azalmıştı.

DİSTİLE ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Distile ürün stokları 4 milyon 642 bin varil geriledi. Beklentiler 2,01 milyon varillik azalışa işaret ederken, önceki haftada 2,6 milyon varil düşüş görülmüştü.

CUSHİNG VE ISITMA YAĞI VERİLERİ

Cushing bölgesindeki ham petrol stokları 1 milyon 45 bin varil azaldı. Önceki hafta burada 82 bin varillik düşüş kaydedilmişti. Isıtma yağı stokları ise 473 bin varil gerilerken, bir önceki haftadaki düşüş 421 bin varil olmuştu.

İTHALAT VE İŞLEME VERİLERİ

Ham petrol ithalatı haftalık bazda 144 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatı 265 bin varil arttı. Aynı dönemde haftalık ham petrol işleme hacmi de 41 bin varil yükseldi.