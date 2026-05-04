CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi

Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi

Bank of America’nın dolar/TL carry trade pozisyonlarını kapatmasının ardından, Barclays stratejistleri de Türk lirasına ilişkin daha temkinli bir duruş sergileyerek uzun pozisyonların sonlandırılmasını önerdi.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 14:10

1 Mayıs tarihli değerlendirme notunda, yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını artırabileceği ve bu durumun TL üzerindeki baskıyı güçlendirebileceği vurgulandı. Artan enerji maliyetlerinin, para biriminin genel görünümünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Marek Raczko'nun da yer aldığı stratejist ekip, Türkiye'nin cari dengesinin yüksek petrol fiyatlarına karşı hassas olduğunu belirterek, Türk lirasının kademeli nominal değer kaybına dayanan mevcut döviz politikası açısından risklerin arttığını ifade etti.

Ayrıca Barclays, daha önce euro/TL paritesine yönelik verdiği kısa pozisyon önerisini de geri çekti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor Asya piyasaları haftaya dalgalı başladı: Hürmüz gerilimi ve güçlü bilançolar etkili oluyor 04 Mayıs 2026 07:59
Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride Piyasalara savaşın gölgesinde veri bombardımanı! Gözler faizde yönü etkileyecek kritik veride 02 Mayıs 2026 11:42
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 30 Nisan 2026 16:43
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 30 Nisan 2026 16:19
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde 30 Nisan 2026 16:00
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü 30 Nisan 2026 15:52
Japonya açıkladı: ABD’den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı Japonya açıkladı: ABD'den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı 30 Nisan 2026 15:33
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Nisan 2026 14:09
İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı 30 Nisan 2026 13:46
Avrupa’da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1’i risk altında Avrupa'da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1'i risk altında 30 Nisan 2026 13:41
Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi 30 Nisan 2026 13:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.393,2300 Değişim 177,20 Son veri saati:
Düşük 14367,37 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2063 Değişim 0,0496 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,2022
Açılış
52,9367 Değişim 0,2197 Son veri saati:
Düşük 52,8774 Yüksek 53,0971
Açılış
6.629,8010 Değişim 155,042 Son veri saati:
Düşük 6578,401 Yüksek 6733,443
Açılış
106,6354 Değişim 5,5064 Son veri saati:
Düşük 104,9968 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler