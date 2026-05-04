Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi

1 Mayıs tarihli değerlendirme notunda, yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'nin cari açığını artırabileceği ve bu durumun TL üzerindeki baskıyı güçlendirebileceği vurgulandı. Artan enerji maliyetlerinin, para biriminin genel görünümünü olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Marek Raczko'nun da yer aldığı stratejist ekip, Türkiye'nin cari dengesinin yüksek petrol fiyatlarına karşı hassas olduğunu belirterek, Türk lirasının kademeli nominal değer kaybına dayanan mevcut döviz politikası açısından risklerin arttığını ifade etti.

Ayrıca Barclays, daha önce euro/TL paritesine yönelik verdiği kısa pozisyon önerisini de geri çekti.