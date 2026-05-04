ECB’den haziran sinyali: Faiz artışı beklentisi güçleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Peter Kazimir, Euro Bölgesi’nde devam eden yaygın fiyat artışları ve zayıflayan büyüme beklentileri nedeniyle Haziran ayında para politikasında sıkılaşmanın “neredeyse kaçınılmaz” hale geldiğini ifade etti.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 14:04

Kesin bir yol haritası henüz netleşmemiş olsa da Kazimir, özellikle İran kaynaklı jeopolitik risklerin karar sürecinde daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasına yol açtığını belirtti. Buna rağmen mevcut ekonomik tabloyun faiz artışı yönünde güçlü sinyaller verdiğini vurgulayarak, "Politika duruşumuzda kararlıyız" dedi.

Enerji maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Kazimir, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın sadece doğrudan enflasyonu tetiklemediğini, aynı zamanda ekonomi genelinde maliyet baskısını artırdığını dile getirdi. Bu tür arz kaynaklı şoklara karşı merkez bankalarının müdahale kapasitesinin sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

ECB, son toplantısında faiz oranlarını sabit tutarken 10-11 Haziran tarihlerindeki toplantıya yönelik artış sinyali vermişti. Joachim Nagel de enflasyon ve büyüme görünümünde iyileşme sağlanamaması halinde faiz artışının gerekli olabileceğini belirtmişti.

Öte yandan bazı yetkililer daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Gediminas Simkus, Haziran ayında olası bir faiz artışının gündemde olduğunu ancak nihai kararın açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağını söyledi.

Piyasalarda ise genel beklenti, ECB'nin bir sonraki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği yönünde şekilleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

