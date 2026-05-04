Rus şirketlerden yaptırım şikayeti rekor kırdı

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliğinden (RSPP) yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki şirket faaliyetlerindeki temel sorunlara ilişkin çeşitli değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada yılbaşından bu yana şirketlerin en çok sorun yaşadığı konular arasında, vatandaşların düşen talebi, şirketlerin ödeme yapmaması ve kredi kaynaklarına erişim sağlanamamasının bulunduğu kaydedildi.

Rus şirketlerin yaptırımlar konusunda daha fazla şikayette bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Yaptığımız araştırmada, katılımcıların yüzde 16,5'i bu yılın ilk çeyreğinde faaliyetlerinin Batı ülkelerinin yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yapılan araştırmada söz konusu oranın yüzde 13 olduğu hatırlatıldı.

İthalat kısıtlamaları nedeniyle yeni ekipman alımındaki zorlukların da şirketlerin şikayet ettiği konular arasında yer aldığının altı çizilen açıklamada, rubledeki istikrarsızlığın da yine önemli sorunlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Rusya, Ukrayna ile savaşın ardından modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış, finans ve enerji başta olmak üzere çok sayıda sektörde zorluklar yaşanmaya başlamıştı.