CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rus şirketlerden yaptırım şikayeti rekor kırdı

Rus şirketlerden yaptırım şikayeti rekor kırdı

Ukrayna ile savaşın ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan dolayı faaliyetleri olumsuz etkilenen şirket sayısında artış yaşandı.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 13:36

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliğinden (RSPP) yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki şirket faaliyetlerindeki temel sorunlara ilişkin çeşitli değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada yılbaşından bu yana şirketlerin en çok sorun yaşadığı konular arasında, vatandaşların düşen talebi, şirketlerin ödeme yapmaması ve kredi kaynaklarına erişim sağlanamamasının bulunduğu kaydedildi.

Rus şirketlerin yaptırımlar konusunda daha fazla şikayette bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Yaptığımız araştırmada, katılımcıların yüzde 16,5'i bu yılın ilk çeyreğinde faaliyetlerinin Batı ülkelerinin yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini bildirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yapılan araştırmada söz konusu oranın yüzde 13 olduğu hatırlatıldı.

İthalat kısıtlamaları nedeniyle yeni ekipman alımındaki zorlukların da şirketlerin şikayet ettiği konular arasında yer aldığının altı çizilen açıklamada, rubledeki istikrarsızlığın da yine önemli sorunlar arasında bulunduğu kaydedildi.

Rusya, Ukrayna ile savaşın ardından modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmış, finans ve enerji başta olmak üzere çok sayıda sektörde zorluklar yaşanmaya başlamıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 30 Nisan 2026 16:43
ABD’de kişisel tüketim harcamaları arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları arttı 30 Nisan 2026 16:19
ABD’de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı ABD'de istihdam maliyeti yılın ilk çeyreğinde arttı 30 Nisan 2026 16:12
ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde ABD’de işsizlik başvuruları son 57 yılın en düşük seviyesinde 30 Nisan 2026 16:00
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüdü 30 Nisan 2026 15:52
Japonya açıkladı: ABD’den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı Japonya açıkladı: ABD'den alınan petrolün ilk sevkiyatı ulaştı 30 Nisan 2026 15:33
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 30 Nisan 2026 14:09
İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı İngiltere’de banka şikayetleri rekor kırdı: En çok şikayet edilen kurumlar açıklandı 30 Nisan 2026 13:46
Avrupa’da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1’i risk altında Avrupa'da yoksulluk alarmı: Her 5 kişiden 1'i risk altında 30 Nisan 2026 13:41
Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi Euro Bölgesi enflasyonu Nisan’da yükseldi 30 Nisan 2026 13:39
Almanya’da perakende satışlar yüzde 2 geriledi Almanya'da perakende satışlar yüzde 2 geriledi 30 Nisan 2026 11:49
Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek Avustralya ve Güney Kore işbirliğini derinleştirecek 30 Nisan 2026 11:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.380,7200 Değişim 177,20 Son veri saati:
Düşük 14367,37 Yüksek 14544,57
Açılış
45,2041 Değişim 0,0496 Son veri saati:
Düşük 45,1526 Yüksek 45,2022
Açılış
52,9868 Değişim 0,2197 Son veri saati:
Düşük 52,8774 Yüksek 53,0971
Açılış
6.595,5500 Değişim 143,176 Son veri saati:
Düşük 6590,267 Yüksek 6733,443
Açılış
105,9698 Değişim 4,9405 Son veri saati:
Düşük 105,5627 Yüksek 110,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler