ABD Hazinesi ikinci çeyrek borçlanma tahminini 189 milyar dolara yükseltti

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Nisan-Haziran dönemine ilişkin bu yükselişin temel nedeninin beklenenden daha zayıf gerçekleşen net nakit akışı olduğu vurgulandı. Haziran ayı sonunda nakit dengesinin 900 milyar dolar seviyesinde olması beklenirken, üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül) ise 671 milyar dolarlık borçlanma öngörülüyor. Eylül sonu nakit dengesinin 950 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) 577 milyar dolar borçlanıldığı ve dönem sonunda nakit dengesinin 893 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Şubat ayında yapılan önceki projeksiyonda ise ilk çeyrek borçlanmasının 574 milyar dolar, Mart sonu nakit dengesinin ise 850 milyar dolar olacağı öngörülmüştü.