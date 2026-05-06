CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den Ukrayna'ya mühimmat satışına onay: Satışın maliyeti 373,6 milyon dolar

ABD'den Ukrayna'ya mühimmat satışına onay: Satışın maliyeti 373,6 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Müşterek Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) kiti ve ekipmanlarının olası satışını onaylayan karar aldı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 09:28

ABD Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'ya silah satışına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ukrayna hükümetine JDAM kiti ve ilgili ekipmanların olası satışını onaylayan karar alındığı belirtilen açıklamada, bu satışın tahmini toplam maliyetinin 373,6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna hükümetinin 1200 "KMU-572 JDAM kuyruk kiti" ve 332 "KMU-556 JDAM kuyruk kiti" satın almak için talepte bulunduğu aktarılarak, çeşitli ekipman ve onarım parçalarının da olası satışa dahil edileceği bilgisi paylaşıldı.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Mayıs 2026 10:02
ECB’den Sinyal: Faiz Artışı Haziran’da Masaya Gelebilir ECB’den Sinyal: Faiz Artışı Haziran’da Masaya Gelebilir 05 Mayıs 2026 09:41
HSBC’nin Kârı Sınırlı Arttı: Yüksek Karşılıklar Etkili Oldu HSBC’nin Kârı Sınırlı Arttı: Yüksek Karşılıklar Etkili Oldu 05 Mayıs 2026 09:36
Morgan Stanley’den yarı iletken sektörüne yukarı yönlü revizyon Morgan Stanley’den yarı iletken sektörüne yukarı yönlü revizyon 05 Mayıs 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 05 Mayıs 2026 09:33
IMF’den 2027 uyarısı: Savaş uzarsa daha kötü sonuçlar alabiliriz IMF’den 2027 uyarısı: Savaş uzarsa daha kötü sonuçlar alabiliriz 05 Mayıs 2026 09:32
Avustralya Merkez Bankası faizi üçüncü kez artırdı: Politika faizi yüzde 4,35’e yükseldi Avustralya Merkez Bankası faizi üçüncü kez artırdı: Politika faizi yüzde 4,35’e yükseldi 05 Mayıs 2026 08:59
ABD Hazinesi ikinci çeyrek borçlanma tahminini 189 milyar dolara yükseltti ABD Hazinesi ikinci çeyrek borçlanma tahminini 189 milyar dolara yükseltti 05 Mayıs 2026 08:44
Avrupa Birliği’nden ABD’nin restine sert yanıt Avrupa Birliği’nden ABD’nin restine sert yanıt 04 Mayıs 2026 15:12
AB’den ABD’nin yeni tarifelerine tepki AB'den ABD'nin yeni tarifelerine tepki 04 Mayıs 2026 14:17
Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi Barclays’ten TL değerlendirmesi: Uzun pozisyonlar için çıkış tavsiyesi 04 Mayıs 2026 14:10
Morgan Stanley: Teknoloji hisselerindeki karlar, jeopolitik risk endişelerini gölgeliyor Morgan Stanley: Teknoloji hisselerindeki karlar, jeopolitik risk endişelerini gölgeliyor 04 Mayıs 2026 14:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.495,7700 Değişim 221,00 Son veri saati:
Düşük 14357,98 Yüksek 14578,98
Açılış
45,2397 Değişim 0,0210 Son veri saati:
Düşük 45,2172 Yüksek 45,2382
Açılış
53,1333 Değişim 0,2323 Son veri saati:
Düşük 52,9183 Yüksek 53,1506
Açılış
6.782,3630 Değişim 174,488 Son veri saati:
Düşük 6612,282 Yüksek 6786,77
Açılış
110,3285 Değişim 4,8648 Son veri saati:
Düşük 105,6818 Yüksek 110,5466
Açılış
BİST En Aktif Hisseler