AB kurumları ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşamadı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, AB-ABD ticaret anlaşmasının nihai şekline ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 10:57

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, AP temsilcileri ile AB ülkeleri arasında AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yapılan müzakereler konusunda açıklamalarda bulundu.

AB-ABD Turnberry ticaret anlaşmasına ilişkin mevzuatın nihai şekli konusunda AB ülkeleri ile ikinci tur görüşmelerin yapıldığını belirten Lange, anlaşma konusundaki görüşmelerde iyi ilerleme kaydetmesine rağmen hala gidilecek yol olduğunu belirtti.

Lange, anlaşmadaki koruma mekanizması, ana düzenlemenin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda ilerleme sağlandığını ancak sürecin tamamlanmadığını ifade etti.

Ticaret anlaşmasının özü ve ruhuna uygun hareket edilmesini sağlamak için hızlı ve sorumlu şekilde çalışmaya devam edeceklerini anlatan Lange, temsilcilerin bir sonraki müzakere turunu 19 Mayıs'ta Strasburg'da yapacaklarını belirtti.

Lange, "AB ve ABD'deki vatandaşlara ve şirketlere fayda sağlayacak ek güvenceler sunmak amacıyla AP'nin yetkisini kullanmaya ve savunmaya her zamankinden daha kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekmişti.

Trump, cuma günü ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB ülkelerinin büyük kısmı Trump'ın tehdidinin ardından anlaşmanın hızla yasalaştırılarak yürürlüğe konmasını isterken, AP temsilcileri, metne ABD tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda doğrudan yürürlüğe girecek çeşitli tedbir maddeleri eklenmesini talep ediyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

