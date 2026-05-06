ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleneceği belirtildi.

11 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği bilgisi verildi.

Toplam 125 milyar dolarlık tahvil ihracının yaklaşık 41,7 milyar dolarlık yeni nakit girişi oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünüme ilişkin olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı belirtilerek, mevcut borçlanma öngörülerine göre gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kuponlu tahviller ve Değişken Faizli Tahvillerin ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde korunmasının beklendiği kaydedildi.