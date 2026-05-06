CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli olmak üzere 125 milyar dolarlık tahvil ihracı yapacağını bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 16:41

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenleneceği belirtildi.

11 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 12 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 13 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği bilgisi verildi.

Toplam 125 milyar dolarlık tahvil ihracının yaklaşık 41,7 milyar dolarlık yeni nakit girişi oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünüme ilişkin olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı belirtilerek, mevcut borçlanma öngörülerine göre gelecek birkaç çeyrek boyunca nominal kuponlu tahviller ve Değişken Faizli Tahvillerin ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde korunmasının beklendiği kaydedildi.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor 06 Mayıs 2026 09:23
BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... 06 Mayıs 2026 09:23
ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? 06 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı 06 Mayıs 2026 09:17
ABD’nin dış ticaret açığı martta arttı ABD'nin dış ticaret açığı martta arttı 05 Mayıs 2026 16:21
İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri 30 yılın zirvesine yaklaştı İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri 30 yılın zirvesine yaklaştı 05 Mayıs 2026 15:09
Almanya’da akaryakıt fiyatlarına vergi indirimi Almanya'da akaryakıt fiyatlarına vergi indirimi 05 Mayıs 2026 14:26
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mayıs 2026 14:23
AB’den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura AB’den enerji uyarısı: 30 milyar euroluk ek fatura 05 Mayıs 2026 13:45
Asya borsalarında tatil nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor Asya borsalarında tatil nedeniyle işlem hacmi sınırlı kalıyor 05 Mayıs 2026 13:33
AB’den jet yakıtı uyarısı: Arz krizi hazırlığı başladı AB'den jet yakıtı uyarısı: Arz krizi hazırlığı başladı 05 Mayıs 2026 12:26
Rusya’da sıfır otomobil satışları yüzde 3,4 arttı Rusya'da sıfır otomobil satışları yüzde 3,4 arttı 05 Mayıs 2026 12:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.911,1700 Değişim 417,88 Son veri saati:
Düşük 14625,69 Yüksek 15043,57
Açılış
45,2187 Değişim 0,0316 Son veri saati:
Düşük 45,2066 Yüksek 45,2382
Açılış
53,1909 Değişim 0,4756 Son veri saati:
Düşük 52,9183 Yüksek 53,3939
Açılış
6.829,3230 Değişim 255,913 Son veri saati:
Düşük 6612,282 Yüksek 6868,195
Açılış
112,3055 Değişim 7,5155 Son veri saati:
Düşük 105,6818 Yüksek 113,1973
Açılış
BİST En Aktif Hisseler