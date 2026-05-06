Tether 2026 ilk çeyrekte 1,04 milyar dolar kar açıkladı

Küresel piyasalarda dalgalanmaların yoğun olduğu bu dönemde şirket, yaklaşık 1,04 milyar dolar net kâr elde etmeyi başardı. Aynı süreçte fazla rezervler 8,23 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 31 Mart 2026 itibarıyla toplam varlıklar 191,7 milyar dolar, yükümlülükler ise 183,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu durum, varlıkların yükümlülükleri 8,23 milyar dolar aştığını ve güçlü bir finansal tampon oluşturulduğunu gösteriyor.

Tether'in rezerv stratejisinde, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip enstrümanlar ön planda olmaya devam ediyor. Şirketin ABD Hazine bonolarına toplam maruziyeti 141 milyar dolara ulaşarak Tether'i bu alanda dünyanın en büyük 17 yatırımcısı konumuna taşıdı. Rezervlerin büyük kısmının devlet destekli varlıklarda tutulması, farklı piyasa koşullarında etkin likidite yönetimi sağlıyor. Erişilebilirlik, hız ve dayanıklılık ise rezerv politikasının temel unsurları arasında yer alıyor.

Hazine varlıklarının yanı sıra, rezervlerde sınırlı ölçüde alternatif yatırım araçlarına da yer veriliyor. Yaklaşık 20 milyar dolarlık fiziki altın ve 7 milyar dolarlık Bitcoin varlığı, portföyde likidite ile makroekonomik dayanıklılık arasında dengeli bir yapı oluşturulduğunu ortaya koyuyor.

31 Mart 2026 itibarıyla toplam yükümlülükler 183,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun büyük kısmını dolaşımdaki dijital tokenlar oluşturdu. USDT arzı çeyrek boyunca genel olarak dengeli bir seyir izlerken, nisan ayında 5 milyar doların üzerinde artış yaşanması talebin yeniden hız kazandığını gösterdi.

Tether Investments aracılığıyla yapılan yatırımlar ise USDT rezervlerinden tamamen ayrı tutuluyor. Bu yatırımlar şirketin öz kaynaklarıyla finanse edilirken, rezervlerin likidite ve şeffaflığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Bu yaklaşım, kurumsal disiplinin korunmasına katkı sağlıyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yaptığı değerlendirmede USDT'nin her koşulda kesintisiz çalışmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Sistem tasarımında basitlik, likidite ve dayanıklılığa odaklandıklarını belirten Ardoino, kullanıcıların altyapının işleyişini sorgulamak zorunda kalmayacağı bir yapı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, self-custody özellikli Tether Wallet uygulamasının küresel ölçekte finansal erişimi artırdığını da sözlerine ekledi.

2026'nın ilk çeyreği, Tether'in yüksek volatilite ortamında da güçlü performans gösterebildiğini ortaya koydu. Şirketin modeli; kârlılık, likidite ve aşırı teminatlandırmayı birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlandırırken, USDT küresel dijital dolar talebinin artmasıyla birlikte finansal sistemde kritik bir rol oynamayı sürdürüyor.