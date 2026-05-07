Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artması ve güçlü şirket bilançolarının etkisiyle İngiltere hariç pozitif bir seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 10:56

Avrupa piyasalarında saat 10.34 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 624 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.393 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 25.001 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 49.805 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.353 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.135 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı. Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel piyasalardaki yükselişi destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji fiyatlarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

