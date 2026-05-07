İsveç Merkez Bankası faizi sabit tuttu: Orta Doğu gerilimi enflasyon risklerini artırıyor

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığı gerekçesiyle politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit bıraktı.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 10:58

Piyasalarda ekonomistlerin medyan beklentisi de faizin yüzde 1,5'te korunacağı yönündeydi.

Para politikası açıklamasında, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyonist baskıları artırma ihtimalinin bir miktar yükseldiği ifade edilirken, mevcut enflasyonun hedef seviyenin altında seyrettiği vurgulandı. Ayrıca, son verilerin Mart ayında yayımlanan Riksbank tahminlerinin belirgin şekilde altında kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, mevcut faiz seviyesinin bankaya enflasyon hedefini koruma ve gerektiğinde politika ayarlaması yapma açısından uygun bir başlangıç noktası sunduğu belirtildi.

Riksbank, geleceğe yönelik belirsizliklerin oldukça geniş bir aralıkta seyrettiğini ifade ederek, ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin yakından takip edilmeye devam edileceğini vurguladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

