Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi

Altın fiyatları, merkez bankalarının güçlü alımlarıyla birlikte yeniden yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Özellikle Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) Nisan ayında gerçekleştirdiği 8 tonluk altın alımı, 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık satın alma olarak öne çıktı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 09:51

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, uzmanlar merkez bankalarının güçlü talebinin altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü ifade ediyor. Ons altın ise önceki işlem günündeki sınırlı düşüşün ardından 4 bin 720 dolar seviyesine yakın bir bantta hareket etti.

Verilere göre Çin Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki 8 tonluk alımı, son bir yılın en güçlü aylık altın talebi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu alımların devam etmesinin Asya piyasalarındaki yatırımcı iştahını da artırabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların en yoğun döneminin geride kaldığına dair beklentiler oluşurken, yatırımcıların olası yükseliş hareketlerine karşı erken pozisyon aldığı ifade ediliyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ YAKINDAN İZLENİYOR

Bölgede yaşanan son gelişmeler de piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD'nin, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç donanma destroyerine ateş açmasının ardından bazı askeri hedefleri vurduğu bildirildi.

Üç aydır devam eden çatışmayı sona erdirmeye çalışan ABD'nin diplomatik ve askeri girişimleri sürerken, piyasalar İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik önerilere nasıl yanıt vereceğine odaklanmış durumda.

ALTINDA BASKI VE GERİLİM DENGESİ

Çatışmaların başladığı günden bu yana altının yaklaşık yüzde 11 değer kaybettiği belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir kapanma riskinin enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon endişelerini artırdığı ifade ediliyor.

Öte yandan analistler, yüksek faiz oranları ve güçlü ABD dolarının, faiz getirisi olmayan ve dolar bazlı fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

