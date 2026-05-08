CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artabileceği endişeleri Asya bölgesinde risk iştahını törpülüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 09:45

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin enerji arzına yönelik endişeleri canlandırmasıyla oluşan satış baskısının gölgesinde ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Asya tarafında ise ABD-İran gerilimiyle Güney Kore hariç negatif bir seyir hakimken, petrol fiyatlarının yüksek kalması bölgede enflasyon risklerinin sürmesine neden oluyor. Yapay zeka ve teknoloji temasının devam etmesi Güney Kore piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da nisan ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51, bileşik PMI 52,2 oldu. Söz konusu göstergeler önceki aya göre sınırlı şekilde azaldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 62.734,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 artışla 7.498 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle değer kazancıyla 4.178 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 26.329,5 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 kayıpla 77.404 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
AB kurumları ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşamadı AB kurumları ABD ile ticaret anlaşmasında uzlaşamadı 07 Mayıs 2026 10:57
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 07 Mayıs 2026 10:56
Fitch uyardı: Fed bilanço küçültme süreci gecelik faizleri yükseltebilir Fitch uyardı: Fed bilanço küçültme süreci gecelik faizleri yükseltebilir 07 Mayıs 2026 10:45
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 07 Mayıs 2026 10:01
İngiltere’de jet yakıtı krizi: Uçuş iptalleri artıyor İngiltere’de jet yakıtı krizi: Uçuş iptalleri artıyor 07 Mayıs 2026 09:37
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 07 Mayıs 2026 09:34
BOJ tutanaklarında enflasyon alarmı! Faiz artırımı mesajı öne çıktı BOJ tutanaklarında enflasyon alarmı! Faiz artırımı mesajı öne çıktı 07 Mayıs 2026 09:18
Havayolu sektöründe yakıt alarmı! Maliyetler yükseldi, bilet fiyatları yükselebilir Havayolu sektöründe yakıt alarmı! Maliyetler yükseldi, bilet fiyatları yükselebilir 07 Mayıs 2026 09:11
Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor Bakır fiyatlarında ABD-İran görüşmeleri etkisi: Piyasalar gerilimin azalmasını fiyatlıyor 07 Mayıs 2026 09:08
Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı! Asya borsaları barış beklentisiyle rekor kırdı: Nikkei 62 bin puanı aştı! 07 Mayıs 2026 09:03
Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Brüksel havayolları alarm verdi Avrupa’da jet yakıtı krizi derinleşiyor: Brüksel havayolları alarm verdi 07 Mayıs 2026 09:00
Fed’den enflasyon uyarısı: Goolsbee yüksek petrol fiyatlarına dikkat çekti Fed’den enflasyon uyarısı: Goolsbee yüksek petrol fiyatlarına dikkat çekti 07 Mayıs 2026 08:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.040,2500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 15040,25 Yüksek 15040,25
Açılış
45,3726 Değişim 0,1207 Son veri saati:
Düşük 45,2445 Yüksek 45,3652
Açılış
53,3415 Değişim 0,1915 Son veri saati:
Düşük 53,1484 Yüksek 53,3399
Açılış
6.904,1370 Değişim 89,400 Son veri saati:
Düşük 6816,275 Yüksek 6905,675
Açılış
117,6815 Değişim 3,6725 Son veri saati:
Düşük 114,0726 Yüksek 117,7451
Açılış
BİST En Aktif Hisseler