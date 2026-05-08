Anasayfa Finans Ekonomi Benin'de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi

Batı Afrika ülkesi Benin’de akaryakıt fiyatlarına yapılan son zam, ülke genelinde ciddi bir endişe dalgası yarattı. Küresel petrol piyasalarındaki yükseliş ve hükümetin mayıs ayı başında devreye aldığı yeni tarife sonrası, birçok şehirde akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2026 10:05

Benin hükümeti, fiyat artışının uluslararası enerji maliyetlerindeki yükseliş ve küresel krizlerin etkisiyle kaçınılmaz olduğunu, bu sayede yakıt arzının istikrarının korunmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte benzin litre fiyatı 725 CFA frangına, motorin 750 CFA frangına, gazyağı ise 1.040 CFA frangına yükseldi. Bu seviyelerin, Ocak 2025 fiyatlarının üzerinde olduğu belirtiliyor.

Başkent Porto-Novo'nun yanı sıra Cotonou ve Parakou gibi büyük şehirlerde resmi istasyonların belirlenen tarifelere uyduğu, denetimlerin artırıldığı bildirildi. Ancak kayıt dışı yakıt satışlarının sürdüğü ve fiyatların bölgelere göre değişiklik gösterdiği ifade ediliyor.

Özellikle kırsal bölgelerde dalgalı seyreden fiyatlar, vatandaşların günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor. Artan maliyetlerin yalnızca ulaşımı değil, temel gıda ve tüketim ürünlerini de etkileyerek yaşam giderlerini yükseltmesinden endişe ediliyor.

Cotonou'da yaşayan Joël Agbogbé ise tepkisini dile getirerek, yakıt fiyatlarının düşmesini istediklerini söyledi. Agbogbé, "Benzin 725 CFA frangına çıktı. Yeniden 500 CFA seviyelerine inmesini bekliyoruz. Aksi halde araçlarımızı bırakıp yürümek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ülkede enflasyonu tetikleyebileceğini ve bunun da geniş çaplı ekonomik etkiler doğurabileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

