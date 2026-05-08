Trump’tan petrol ihracatı mesajı: ABD enerji sevkiyatında kısıtlama planlamıyor

Washington'da gazetecilere konuşan Trump, "Buna ihtiyacımız yok. Çok büyük miktarda petrol rezervine sahibiz" diyerek ihracatın devam edeceği mesajını verdi.

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı çevresindeki sevkiyat aksaklıkları küresel enerji piyasalarında tedirginlik yaratırken, ABD enerji ihracatında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yükselen sevkiyat hacmi sayesinde ABD, ham petrol ihracatında Saudi Arabia'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ihracatçısı konumuna ulaştı.

Uzmanlar ise ABD'nin mevcut üretim ve arz kapasitesinin sınırlarına yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Analistlere göre ihracatın mevcut hızda sürmesi, ilerleyen dönemde iç piyasada baskı oluşturabilir.

Trump ise bu değerlendirmelere katılmadığını belirterek, enerji ihracatındaki büyümenin ABD ekonomisine önemli katkı sağladığını savundu. ABD limanlarına yönelen tanker yoğunluğuna dikkat çeken Trump, geçmişte Hürmüz Boğazı rotasını kullanan gemilerin artık Texas, Louisiana ve Alaska limanlarına yöneldiğini ifade etti.