Fed'den enflasyon uyarısı: Goolsbee yüksek petrol fiyatlarına dikkat çekti

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Orta Doğu’daki çatışmaların uzaması ve yüksek petrol fiyatlarının tüketicilerde kalıcı enflasyon algısı yaratabileceği uyarısında bulundu. Goolsbee, bu durumun Fed için ciddi bir risk oluşturacağını belirtirken, enflasyon baskılarının devam etmesinden endişe duyduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 08:58

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD-İran gerilimi sonrası yükselen enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde kalıcı baskı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Goolsbee, özellikle Orta Doğu'da uzun sürebilecek çatışmaların ve yüksek petrol fiyatlarının tüketicilerde "yüksek enflasyon kalıcı olacak" algısını güçlendirebileceğini belirterek, bunun Fed açısından ciddi bir risk olduğunu söyledi.

Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin halen uzağında olunduğunu ifade eden Goolsbee, şu ana kadar ekonomide stagflasyonist bir şok yerine yalnızca enflasyonist baskı görüldüğünü kaydetti. "Bu durum ne kadar uzun sürerse, o kadar fazla endişe duyuyorum" diyen Goolsbee, enflasyon risklerine karşı hassasiyetini koruduğunu vurguladı.

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Goolsbee, işe alımların düşük seviyede olmasına rağmen işten çıkarmaların da sınırlı kalmasının ekonomik görünüm açısından olumlu sinyal verdiğini ifade etti. Fed yetkililerinin olası stagflasyon risklerine karşı faiz politikalarını nasıl şekillendirecekleri konusunda daha açık iletişim kurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

