İngiltere’de jet yakıtı krizi: Uçuş iptalleri artıyor

Cirium verilerine göre İngiltere havalimanlarından planlanan 22 bin 613 uçuşun 120'si iptal edildi. Bu iptaller toplam kapasitenin yüzde 0,53'üne denk gelirken, Haziran ayı dış hat uçuşlarında da yaklaşık 36 seferlik düşüş ve 7.972 koltukluk kayıp yaşandı. Tatil sezonu öncesinde yaşanan bu tablo, sektörde endişeleri artırıyor.

ŞİRKETLER OPERASYONLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Sektör temsilcileri, hava yolu şirketlerinin düşük verimli seferleri iptal ederek maliyetleri kontrol altına almaya çalıştığını belirtiyor. Bazı hatlarda iptaller yaşansa da popüler tatil rotalarının büyük ölçüde etkilenmediği ifade ediliyor. Erken iptallerin, yolcu mağduriyetini azaltmak için tercih edildiği vurgulanıyor.

KÜRESEL HAVAYOLLARINDA SERT ÖNLEMLER

Lufthansa gibi büyük hava yolu grupları da krize karşı kapasite azaltma yoluna giderek binlerce uçuşu iptal etme kararı aldı. Bu adımlar, sektörde maliyet baskısının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ VE TEDARİK RİSKİ

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve jet yakıtı akışına yönelik riskleri artırıyor. Bu durum küresel arz endişelerini tetiklerken, yakıt fiyatlarında da yukarı yönlü baskı yaratıyor.

İNGİLTERE'DEN ACİL ÖNLEMLER

İngiltere hükümeti, krizi hafifletmek için ABD'den yakıt ithalatını artırırken rafinerilere üretim desteği sağladı. Ayrıca uçuşlarda yolcu birleştirme gibi geçici düzenlemeler devreye alındı. Yetkililer, yaz sezonunda büyük çaplı bir aksama beklenmediğini ifade etse de sektör üzerindeki maliyet baskısının devam etmesi bekleniyor.