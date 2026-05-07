CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de jet yakıtı krizi: Uçuş iptalleri artıyor

İngiltere’de jet yakıtı krizi: Uçuş iptalleri artıyor

Küresel ölçekte artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları, jet yakıtı krizini derinleştirerek havacılık sektörünü baskı altına aldı. İngiltere çıkışlı uçuşlarda art arda iptaller yaşanırken, hava yolu şirketleri operasyonlarını küçültme yoluna gidiyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 09:37

Cirium verilerine göre İngiltere havalimanlarından planlanan 22 bin 613 uçuşun 120'si iptal edildi. Bu iptaller toplam kapasitenin yüzde 0,53'üne denk gelirken, Haziran ayı dış hat uçuşlarında da yaklaşık 36 seferlik düşüş ve 7.972 koltukluk kayıp yaşandı. Tatil sezonu öncesinde yaşanan bu tablo, sektörde endişeleri artırıyor.

ŞİRKETLER OPERASYONLARINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Sektör temsilcileri, hava yolu şirketlerinin düşük verimli seferleri iptal ederek maliyetleri kontrol altına almaya çalıştığını belirtiyor. Bazı hatlarda iptaller yaşansa da popüler tatil rotalarının büyük ölçüde etkilenmediği ifade ediliyor. Erken iptallerin, yolcu mağduriyetini azaltmak için tercih edildiği vurgulanıyor.

KÜRESEL HAVAYOLLARINDA SERT ÖNLEMLER

Lufthansa gibi büyük hava yolu grupları da krize karşı kapasite azaltma yoluna giderek binlerce uçuşu iptal etme kararı aldı. Bu adımlar, sektörde maliyet baskısının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ GERİLİMİ VE TEDARİK RİSKİ

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve jet yakıtı akışına yönelik riskleri artırıyor. Bu durum küresel arz endişelerini tetiklerken, yakıt fiyatlarında da yukarı yönlü baskı yaratıyor.

İNGİLTERE'DEN ACİL ÖNLEMLER

İngiltere hükümeti, krizi hafifletmek için ABD'den yakıt ithalatını artırırken rafinerilere üretim desteği sağladı. Ayrıca uçuşlarda yolcu birleştirme gibi geçici düzenlemeler devreye alındı. Yetkililer, yaz sezonunda büyük çaplı bir aksama beklenmediğini ifade etse de sektör üzerindeki maliyet baskısının devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor Fed’de sürpriz senaryo: Faiz indirimi yerine artış beklentisi güçleniyor 06 Mayıs 2026 10:33
Avrupa borsalarında pozitif seyir Avrupa borsalarında pozitif seyir 06 Mayıs 2026 10:26
Asya borsalarında Güney Kore etkisi! Asya borsalarında Güney Kore etkisi! 06 Mayıs 2026 10:14
Borsa İstanbul güne rekorla başladı! Borsa İstanbul güne rekorla başladı! 06 Mayıs 2026 10:03
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 06 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Ukrayna’ya mühimmat satışına onay: Satışın maliyeti 373,6 milyon dolar ABD'den Ukrayna'ya mühimmat satışına onay: Satışın maliyeti 373,6 milyon dolar 06 Mayıs 2026 09:27
Standard Chartered’dan alüminyum ve bakır fiyat tahmini: 2026 beklentileri yükseldi Standard Chartered’dan alüminyum ve bakır fiyat tahmini: 2026 beklentileri yükseldi 06 Mayıs 2026 09:26
ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor ABD ham petrol stoklarında sert düşüş sürüyor 06 Mayıs 2026 09:23
BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... BioNTech 2 bin çalışanı işten çıkarıyor! Üretim tesislerinde kapanma planı... 06 Mayıs 2026 09:23
ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? ABD’de benzin fiyatları 5 dolara dayandı: Artış sürecek mi? 06 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı Küresel piyasalarda barış iyimserliği risk iştahını artırdı 06 Mayıs 2026 09:17
ABD’nin dış ticaret açığı martta arttı ABD'nin dış ticaret açığı martta arttı 05 Mayıs 2026 16:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.917,4300 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14917,43 Yüksek 14917,43
Açılış
45,2457 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 45,2129 Yüksek 45,2476
Açılış
53,2922 Değişim 0,1773 Son veri saati:
Düşük 53,1522 Yüksek 53,3295
Açılış
6.856,6800 Değişim 52,290 Son veri saati:
Düşük 6814,198 Yüksek 6866,488
Açılış
114,0249 Değişim 2,0353 Son veri saati:
Düşük 112,0042 Yüksek 114,0395
Açılış
BİST En Aktif Hisseler